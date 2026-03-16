인크레더블버즈, 반려견 노화 영양 시장 진출

아미노산 기반 노령견 영양 설계 차별화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 반려동물 뉴트리션 브랜드 퍼블릭 뉴트리언츠를 전개하는 인크레더블버즈가 차별화된 영양 설계와 공격적인 마케팅으로 반려견 웰에이징 시장 공략에 속도를 낸다고 16일 밝혔다.

퍼블릭 뉴트리언츠는 반려견의 노화 과정을 과학적으로 분석해 최적의 영양을 공급하는 브랜드다. 단순히 수명을 연장하는 것을 넘어 반려견이 보호자와 함께 건강하고 활기찬 노후를 보낼 수 있도록 돕는 감각적인 리추얼 문화를 제시하며 견주들의 공감을 이끌어내고 있다.

회사에 따르면 퍼블릭 뉴트리언츠의 전 제품은 고품질의 아미노산과 필수 영양 성분을 기반으로 설계됐다. 노령견의 영양 균형과 컨디션 관리를 고려해 개발된 것이 특징이다.

[사진=인크레더블버즈]

특히 브랜드 저변 확대를 위한 프로모션도 진행된다. 이벤트 기간 공식 홈페이지에 신규 가입하는 고객에게 즉시 사용 가능한 5000원 적립금과 재구매 시 사용할 수 있는 15% 할인 쿠폰을 증정한다. 더 많은 반려인이 부담 없이 제품을 경험할 수 있도록 접근성을 높였다는 설명이다.

또한 오는 23일 국제 강아지의 날을 기념한 특별 이벤트도 진행된다. 유기견 보호와 반려견에 대한 책임을 강조하는 날의 취지에 맞춰 퍼블릭 뉴트리언츠는 반려견 웰에이징에 대한 철학을 공유하는 본품 증정 댓글 이벤트를 진행한다. 제품 경험을 넘어 반려견의 삶의 질을 함께 고민하자는 취지다.

브랜드 관계자는 "반려견의 생애 주기에 맞춘 정밀한 영양 관리가 중요해지고 있다"며 "퍼블릭 뉴트리언츠는 과학적 근거를 기반으로 반려견 웰에이징을 위한 뉴트리션 솔루션을 제안하고 있다"고 말했다.

한편 인크레더블버즈는 퍼블릭 뉴트리언츠를 통해 반려동물 헬스케어 분야에서 브랜드 경쟁력을 강화하고 고객 접점을 확대해 나갈 계획이다.

nylee54@newspim.com