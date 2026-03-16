이스타항공, 객실승무원 공개채용…50명 선발

항공기 도입·노선 확대 대비 인력 확보

데시벨 측정 포함 체력 시험 실시

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 이스타항공이 올해 첫 객실승무원 공개 채용에 나선다. 항공기 도입과 노선 확대에 대비한 선제 채용이다.

이스타항공은 객실승무원 공개 채용을 실시한다고 16일 밝혔다. 모집 인원은 50명 내외다. 최종 합격자는 5월 이후 인턴승무원으로 입사한다.

체력 시험도 진행한다. 오래달리기와 배근력 측정을 실시한다. 데시벨 측정 항목도 포함했다. 기내 비상 상황 대응에 필요한 기초 체력을 확인한다.

[사진=이스타항공]

간호학과 전공자와 관련 자격증 보유자는 가점을 부여한다. 일본어와 중국어 등 외국어 능력 우수자는 우대한다.

서류 접수는 16일 오전 10시 시작했다. 접수 마감은 오는 22일이다.

이스타항공은 지난해 3월부터 체력 시험과 상황 대처 면접을 운영 중이다. 국내 항공사 가운데 데시벨 측정을 포함한 체력 시험을 실시하는 곳은 이스타항공이 유일하다.

이스타항공 관계자는 "기내 안전 요원이라는 객실승무원 본연의 역할에 적합한 인재를 선발할 예정"이라며 "각 전형에서 높은 점수를 받는다면, 나이 제한도 두고 있지 않다"고 말했다.

syu@newspim.com