경찰대, 2026학년도 입학식... 신입·편입·경력공채 총 150명

경찰대 신입생 경쟁률 86.9대 1
[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰대학은 3일 오후 충남 아산 경찰대학 이순신홀에서 2026학년도 경찰대 신입생·편입생 및 경위공개채용자 입학식을 개최했다.
입학식에는 경찰대 46기 신입생 50명, 44기 편입생 50명, 경위공채자 50명 등 총 150명이 참석했다.
경찰대 46기 신입생 50명(남 31명, 여 19명)은 필기시험, 신체검사, 적성검사, 면접을 거쳐 학교생활기록부 성적과 대학수학능력시험 성적을 합산한 결과에 따라 선발됐다. 경쟁률은 86.9대 1였으며 수석은 경기 일산대진고 김성윤 입학생이 차지했다.
44기 편입생은 일반대학생 대상인 일반전형과 재직경찰관 대상인 재직전형으로 구분해 총 50명(남 28명, 여 22명)이 선발됐다. 일반전형과 재직전형 경쟁률은 각각 40.4대 1, 8.6대 1을 기록했다.
이들은 경찰대 3학년으로 편입해 기존 재학생과 2년간 정규 교육 과정을 이수한 후 경찰관으로 임용된다.
일반전형 수석은 한양대학교 이재운 입학생, 재직자 전형은 서울경찰청 이효민 입학생이 차지했다.
경위공채자 75기는 일반, 세무·회계, 사이버 등 세 분야에서 필기 시험과 신체검사, 적성검사, 면접을 거쳐 50명이 선발됐다. 65대 1 경쟁률을 거쳤으며 수석은 성균관대 서경원 입학생이 차지했다.
편입생 중에는 전문성 있는 경력을 갖춘 학생도 있다. 조수연 학생은 대학원에서 법과학 분야 석사학위를 취득했으며 김현정 학생은 관세청 마약수사관으로 근무한 경력이 있다.
이윤찬 학생은 부모님과 삼촌이 모두 경찰관인 경찰 가족이며 정재훈 학생은 부친에 이어 2대가 경찰대에 입학했다.
krawjp@newspim.com