오설록, 제주 티뮤지엄에 체험형 공간 '말차 스테이션' 오픈

제주 찻잎 즉석에서 블렌딩·시음

말차 특화 메뉴·전용 제품 선봬

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 아모레퍼시픽의 티(Tea) 브랜드 오설록은 제주 티뮤지엄에 '말차 스테이션'을 오픈했다고 16일 밝혔다.

말차 스테이션은 차광 방식으로 재배한 제주 찻잎을 즉석에서 분쇄한 신선한 말차를 즐길 수 있는 고객 체험형 공간이다. 매장 내 비치된 말차 전용 전동 차선을 이용해 누구나 블렌딩과 시음을 할 수 있다.

오설록은 제주 티뮤지엄에 '말차 스테이션'을 오픈했다고 16일 밝혔다. [사진=아모레퍼시픽]

제주 티뮤지엄 말차 스테이션은 지난해 리뉴얼 오픈한 신세계백화점 강남점 말차 스테이션에 이어 두 번째로 선보이는 말차 특화 공간이다.

제주 티뮤지엄 말차 스테이션에서는 즉석에서 갈아내 신선하고 풍미가 뛰어난 말차를 고급 틴 캔 용기에 담아낸 '제주 순수 말차'와 말차를 편리하게 바로 마실 수 있도록 만든 RTD(Ready To Drink) 메뉴인 '제주 드래프트 말차', '제주 드래프트 말차 라떼' 등 특화 메뉴를 만나볼 수 있다. 말차에 곁들여 달콤한 풍미를 더할 수 있는 '제주 말차 허니 시럽' 등 전용 제품도 주목할 만하다.

오설록 관계자는 "제주 티뮤지엄 말차 스테이션에 이어 연내 차 경험을 선보이는 신규 공간을 추가 오픈할 계획"이라며 "차(茶)를 단순히 마시는 것을 넘어 '먹고 즐기고 경험하는' 문화로 확장하며 고객 체험형 콘텐츠를 지속해서 확대할 예정"이라고 밝혔다.

shl22@newspim.com