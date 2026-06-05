우기·폭염 대비 산불 이재민 임시조립주택 안전은

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경북도, 4일 청송 산불피해지서 행안부·산림청과 현장 점검

[청송=뉴스핌] 남효선 기자 = 우기와 폭염기를 앞두고 경북도가 지난해 발생한 '경북 초대형 산불' 피해 이재민들의 임시조립주택 안전 실태를 꼼꼼하게 살폈다.

경북도는 4일 청송군 진보면 이촌리 소재 산불 이재민 임시조립주택과 무더위 쉼터를 대상으로 안전 관리 실태를 점검했다고 밝혔다.

현장 점검은 행안부와 산림청이 합동으로 진행했다.

경북도가 4일 행안부, 산림청 관계자와 함께 '경북초대형 산불' 피해지인 청송군 진보면 이촌리의 산불피해 이재민 임시조립주택을 찾아 안전관리 실태를 점검하고 이재민들의 의견을 청취하고 있다.[사진=경북도] 2026.06.04 nulcheon@newspim.com

김광용 행정안전부 재난안전관리본부장, 이용권 산림청 산림재난통제관, 황명석 경북도 행정부지사 등은 이날 산불 피해 이재민들의 생활 여건을 확인하고 애로사항 등 의견을 청취했다.

이들은 산불 피해 임시조립주택의 옹벽과 배수로 등 산사태 예방 시설 상태와 주민 대피 체계, 비상 연락망을 확인했다. 또 폭염으로 인한 생활 불편이 발생하지 않도록 전기 시설과 냉방기 작동 상태도 함께 꼼꼼하게 점검했다.

무더위 쉼터를 찾아 산림청으로부터 산불 피해지 산사태 예방 대책과 경북도의 임시 조립 주택 여름철 특별 안전 대책을 공유하고 폭염 취약 계층 보호 대책과 비상 대응 체계를 살폈다.

앞서 경북도는 지난 2월 임시 조립 주택 전기 시설 안전 점검을 완료한 데 이어 4월에는 행정안전부, 산불 피해지 시군과 함께 임시 조립 주택 내·외부의 위험 요소와 주민 불편 사항을 점검했다.

당시 현장 점검을 통해 발견된 배수로 확대, 지반 침하 등 34건에 대해 안전 조치했다.

또 경북도는 지난 5월부터 냉방기 정상 가동 여부를 사전 점검하는 한편 한국전력공사와 협력해 세대별 월 최대 40만 원까지 전기 요금을 지원해 이재민들이 폭염 기간에도 냉방 기기를 부담 없이 사용할 수 있도록 돕고 있다.

황명석 경북도 행정부지사는 "여름철 폭염과 집중호우에 대비해 임시 조립 주택 이재민의 안전을 최우선으로 현장 중심의 대응 체계를 강화하고 있다"며 "이재민들이 안전하고 불편 없이 생활할 수 있도록 세심하게 지원하겠다"고 했다.

nulcheon@newspim.com