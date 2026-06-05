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트럼프 '18억달러 사법피해자 기금' 두고 美공화 내홍 격화

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  • 미 상원은 4일 트럼프 기금 폐지안 표결에 들어갔다
  • 공화당 이탈표 3표로 찬성 49 대 반대 50 부결됐다
  • 민주당은 기금 영구 금지 입법 공세를 이어가겠다 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

민주 '기금 폐지' 동의안에 공화 이탈표 속출
법무부 장관 대행 "추진 중단" 해명에도 불신
이민단속 예산 확보 전략도 첫 단추부터 삐끗

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 미국 공화당이 도널드 트럼프 대통령의 '사법피해자 보상 기금'을 둘러싸고 정면충돌하면서 상원 본회의가 사실상 마비되는 이례적인 장면이 연출됐다. 트럼프 행정부의 18억 달러(2조7000억 원) 규모의 '반(反)무기화(anti-weaponization) 기금'을 둘러싼 내홍 속에 민주당이 이민단속 예산안에 기금 폐지 조항을 추가하도록 요구한 동의안(motion)표결이 3시간 가까이 지연됐다.

미 상원은 4일(현지시간) 트럼프 행정부가 추진해온 기금 설치를 차단하기 위해 척 슈머(뉴욕) 상원 민주당 대표가 발의한 동의안을 놓고 찬반 표결에 들어갔으나, 공화당 내 이탈표를 막기 위한 지도부의 설득이 계속 이어졌다. 기금에 대해 우려를 표해온 존 코닌(텍사스), 빌 캐시디(루이지애나), 리사 머코스키(알래스카), 톰 틸리스(노스캐롤라이나) 상원의원이 집중 설득 대상.

이 과정에서 공화당 상원의원들이 본회의장 한가운데로 몰려들어 장시간 회동을 이어가면서, 전광판에는 투표 진행 상황만 표시된 채 표결이 사실상 멈춰 있는 진풍경이 펼쳐졌다. 표결 결과는 찬성 49 대 반대 50으로 부결. 오는 11월 재선을 앞둔 공화당의 수전 콜린스(메인), 존 허스테드(오하이오), 댄 설리번(알래스카) 의원 등 3명이 공화당 당론을 이탈해 민주당의 편에 서서 찬성표를 던졌다. 1명만 더 찬성으로 돌아섰다면 통과될 뻔한 상황이었다.

월스트리트저널(WSJ)은 "공화당 내부의 갈등이 상원 의사일정을 멈춰세웠다"고 전했고 뉴욕타임스(NYT)는 "민주당이 이민단속 법안을 지렛대 삼아 공화당에게 트럼프 기금을 둘러싼 입장을 공개적으로 밝히도록 압박했다"고 지적했다.

◆ 비자금 악용 가능성 공방

논란의 중심에 선 '사법피해자 기금'은 트럼프 대통령이 자신의 세무기록 유출을 이유로 국세청(IRS)을 상대로 100억 달러 규모 소송을 제기했다가, 이를 취하하는 조건으로 만들어진 18억 달러 규모 특별기금이다. 트럼프 행정부는 이 기금을 통해 "바이든 행정부 시절 사법기관의 정치적 무기화로 피해를 본 이들을 보상하겠다"고 주장해 왔다.

그러나 민주당은 물론 공화당 일각에서는 이 기금이 사실상 트럼프 대통령의 정치적 동맹과 측근, 나아가 2021년 1·6 의사당 난입 사태 가담자들에게까지 보상금을 지급하는 '대통령 전용 비자금(slush fund)'으로 악용될 수 있다는 우려가 제기되고 있다.

이날 슈머 민주당 상원 원내대표는 본회의 의사진행 발언을 통해 "미국은 이보다 더 명백한 형태의 부패를 본 적이 없다"며 "구두 약속이나 내부 지침으로는 이 기금이 영원히 사라지지 않는다. 법으로 영구 금지해야 한다"고 목소리를 높였다. 공화당 소속 틸리스 상원의원도 기자들에게 "이 문제를 놓고 유세장에서 할 수 있는 연설을 한번 떠올려 보라"며 "사법당국을 공격한 사람들, 의사당 경찰을 폭행한 사람들에게까지 돈이 갈 수 있는 기금을 두둔하겠다고 말겠다는 것이냐"고 반문했다. 

앞서 토드 블랜치 법무장관 대행은 지난 2일 의회에 나와 이 기금을 "더 이상 추진하지 않겠다"고 밝혔지만, 트럼프 대통령은 전날 기자들에게 "기금이 완전히 사라졌는지 아직 모른다. 변호사들에게 물어봐야 한다"고 말해 의구심을 키웠다.

민주당은 기금 자체를 금지하고 트럼프와 가족·사업체를 겨냥한 과거 세무 수사를 다시 열 수 있도록 하는 별도의 수정안과 법안을 계속 발의하며 공세 수위를 높이고 있다. 이를 위해 무제한 수정안을 연달아 표결하는 마라톤식 연속 표결 절차(보트어라마·vote-a-rama)에 들어가 표결을 이어갈 계획이다.

공화당 내에서도 입법을 지렛대로 삼아 기금을 법으로 못 박아 없애자는 목소리가 커지고 있다. NYT는 "법무부 장관의 구두 진술만으로는 충분하지 않다고 보는 공화당 의원들이, 민주당의 수정안을 지렛대로 활용해 기금을 영구 봉인할 입법적 장치를 모색하고 있다"고 분석했다.

◆ '트럼프 기금' 놓고 상원 본회의 올 스톱

공화당 지도부는 700억 달러 규모의 이민단속 예산안을 이번 주 내 처리한다는 계획이었지만, 당내 반발에 가로막혀 첫 단추부터 삐걱거렸다는 평가다. 공화당은 일반적인 예산안과 법안 통과에 필요한 60표 대신 단순 과반만으로 여러 해에 걸친 이민 단속 집행과 관련한 예산을 통과시키기 위해 신속 처리 예산 절차에 의존하고 있다. 이번에 상정된 예산 법안은 이민세관집행국(ICE)과 세관국경보호국(CBP) 등 두 연방 기관에 대해 통상적인 예산 심의 과정을 우회하여 트럼프 대통령의 임기 말까지 정상 운영할 수 있는 예산을 확보하려는 의도다. 

하지만 공화당이 53대 47로 아슬아슬하게 다수당 지위를 유지중이어서 모든 의원이 투표에 참여할 경우 이탈표가 단 3표까지만 허용돼 공화당 지도부의 고민이 깊어지고 있다.

"2026년 6월 4일 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 열린 상원 표결 당일, 존 튠 미국 상원 다수당 원내대표(공화당, 사우스다코타)가 전화 통화를 하며 걸어가고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

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이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47
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교육감 4년 만에 '진보 우위' 재편 [서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 6·3 전국 시·도 교육감 선거에서 진보 성향 후보들이 16개 지역 중 11곳을 차지했다. 2022년 선거에서 '진보 9 대 보수 8'로 균형을 이뤘던 구도는 4년 만에 다시 진보 중심으로 재편됐다. 4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 낮 12시 34분 기준 진보 성향 후보는 서울(정근식), 경기(안민석), 인천(도성훈) 등 수도권을 포함해 부산(김석준), 울산(조용식), 경남(송영기), 전남·광주(김대중), 전북(천호성), 충남(이병도), 강원(강삼영), 제주(고의숙) 등 11개 시도에서 득표율 1위를 기록했다. 6·3 전국동시지방선거 정근식 서울시교육감 당선인 부부가 4일 새벽 서울 종로구 소재 선거사무소에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=정근식 캠프] 보수 진영은 대구(강은희), 경북(임종식), 충북(윤건영), 대전(오석진), 세종(강미애) 등 5곳에 그쳤다. 이번 선거의 최대 특징은 현직 보수 교육감을 누르고 진보 교육감이 당선된 점이다. 경기, 강원, 제주에서 진보 후보가 현직 보수 교육감을 꺾으며 판세를 뒤집었다. 경기에서는 안민석 후보(52.81%)가 현직 교육감인 임태희 후보(47.18%)을 5%p 이상 차이로 누르며 당선됐고 강원에서는 강삼영 후보가 신경호 교육감을 제쳤다. 제주에서도 고의숙 후보(48.08%)가 현직인 김광수 후보(37.99%)를 꺾고 승리했다. 수도권에서는 진보 강세가 이어졌다. 서울에서는 현직 정근식 교육감이 30.35% 득표로 재선에 성공했고 인천에서도 도성훈 교육감이 접전 끝에 36.35%를 득표하며 3선 고지에 올랐다. 이로써 수도권 모두 진보 교육감 체제가 됐다. 부산에서는 현직 교육감인 김석준 후보(50.63%)가 과반 득표로 전국 최초 4선 교육감에 올랐다. 울산 역시 진보 성향 조용식 후보가 39.22%로 36.47%를 차지한 김주홍 후보를 제치고 승리했다. 반면 대구와 경북에서는 현직 교육감이 각각 수성에 성공했다. 강은희(52.40%), 임종식(43.49%) 후보가 당선되며 보수 강세를 이어갔다. 경남에서는 보수 성향 권순기 후보(38.54%)가 근소한 차이로 승리했다. 충청권은 지역에 따라 엇갈렸다. 충남은 진보 성향 이병도 후보(30.59%)가 승리한 반면 세종은 강미애 후보(36.25%)가 당선되며 보수 진영이 차지했다. 대전은 설동호 교육감의 3선 연임 제한으로 총 5명의 후보가 출마했고 보수 성향의 오석진 후보(27.48%)가 막판 역전에 성공하며 당선됐다. 호남권은 기존 진보 지형이 유지됐다. 전남·광주에서는 현직인 김대중 후보(42.52%)가, 전북에서는 천호성 후보(56.63%)가 각각 당선됐다. 안민석 경기도교육감 후보. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프] 이번 선거에서는 10개 시도에 출마한 현직 교육감 11명 가운데 7명이 당선됐다. 2018년 전원 당선, 2022년 13명 중 9명 당선에 이어 현직 강세가 이어진 것으로 해석된다. 이번 선거에서 진보 교육감이 다수를 차지하면서 학생인권조례, 민주시민교육, 혁신학교 정책 등이 확대될 가능성이 높아졌다. 동시에 학령인구 감소에 따른 학교 통폐합, 교권 회복, AI 시대에 대응한 평가체제 개편 등 구조적 과제 해결이 주요 시험대가 될 전망이다. hyeng0@newspim.com 2026-06-04 13:50

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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