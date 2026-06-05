전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 디데이
부동산 정책

속보

더보기

리모델링업계 '사전자문-2차 안전진단' 규제완화 요청…오세훈 답할까

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 리모델링 업계는 5일 사전자문·2차 안전진단 폐지 등 규제 완화를 서울시에 요구했다.
  • 서울시는 오세훈 시장 임기 중 리모델링 단지 증가 등을 근거로 원칙적 검토만 밝히며 통합심의·절차 개선은 추후 추진 입장이다.
  • 정부는 주택법 개정으로 통합 리모델링, 조합원 이주 완화 등을 추진 중이며 업계는 이를 환영하면서도 서울시 제도 개선이 선행돼야 한다고 했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

서울시 리모델링 개선 제도 개선에 미적…리모델링 업계 '착착 개발' 기대감
정부, 리모델링 해법 적극 나서…서울시 리모델링 정책 마련, 시간 걸릴 듯

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 제9대 민선 지방선거 서울시장선거 이후 서울시의 아파트 리모델링사업 활성화 지원 여부에 관심이 모인다. 

리모델링 업계에서는 서울시 리모델링 제도 가운데 사전자문과 2차 안전진단의 폐지 또는 개선을 지속적으로 요구하고 있는 상태다. 다만 서울시의 리모델링 제도 개선 방향은 아직 뚜렷하지 않다. 서울시는 오세훈 시장 재취임 이후에도 리모델링사업이 위축되지 않았다는 점을 들어 원칙적인 지원 방향 검토 입장만 언급하고 있는 상태다. 

◆ 리모델링 업계 "사전자문-2차 안전진단은 규제, 폐지 또는 개선해야"

5일 업계에 따르면 리모델링 추진 단지들이 요구하고 있는 제도 개선 문제에 대해 서울시가 원칙적인 검토 방침만 내놓고 있어 단기간에 큰 폭의 정책변화는 없을 것이란 전망이 나온다. 

리모델링 업계가 서울시의 전향적인 아파트 리모델링 규제 완화를 요구하고 있지만 서울시의 정책 기조 마련에는 다소 시간이 걸릴 전망이다. 사진은 서울시내 한 리모델링 단지 [사진=뉴스핌DB]

아파트 리모델링사업이란 '주택법'에 따른 주택 정비사업 방식의 하나다. 공동주택에서 단지 전체를 전면적으로 대수선하거나 증축하는 행위를 말한다. 건물 골조를 그대로 유지하는 것을 토대로 하는 사업인 만큼 대상은 준공 15년 이상된 아파트 가운데 안전진단 등급 C등급 이상인 단지다. D등급부터는 재건축을 해야한다. 특히 안전진단 B등급 아파트는 수평증축은 물론 수직증축도 가능해 재건축을 하기 어려운 노후단지 주민들의 사업 열망이 높은 상태다. 

다만 리모델링사업은 오세훈 시장 재임기간 서울시의 지원을 받지 못하고 있다는 게 업계의 주장이다. 안전진단 폐지와 같은 재건축 및 재개발사업 활성화 방안이 지난 정부시절 잇따라 나온 이후 서울시도 신속통합기획을 도입해 재건축을 활성화한 반면 리모델링은 이렇다할 지원 방안이 없는 상태다. 실제 리모델링사업은 전임 민주당 소속 박원순 시장 시절 재건축 대체 사업으로 시 지원을 받았다. 

리모델링 업계는 리모델링 사업 활성화를 위해서는 서울시의 리모델링 제도 개선이 필요하다는 입장이다. 특히 '사전자문제도'와 '2차 안전진단 의무화'에 대한 반발이 크다. 리모델링 업계에서는 현행 주택법 어디에도 사전자문을 의무화하거나 수평증축에 2차 안전진단을 요구하는 규정은 없다고 말하고 있다.

사전자문제도는 리모델링 추진 단지들이 건축심의 전 단계에서 서울시 도시·건축 공동위원회가 사업계획안을 사전 검토하는 제도다. 오세훈 시장 재임 기간인 2023년 3월 통합심의 도입과 함께 인허가 절차를 신속하게 만들겠다는 취지로 시행됐지만 실제 현장에서는 사업 지연의 원인으로 작용하고 있다는 게 업계의 이야기다. 업계에서는 일부 단지의 경우 2년 이상 사전자문 단계를 넘지 못하는 경우가 발생하고 있으며 이는 조합원의 사업 부담을 늘리는 요소라고 지적하고 있다. 

2차 안전진단은 공사 직전인 이주 이후 진행된다. 이 때문에 이주를 마친 상태임에도 수개월에서 길게는 1년 이상 착공을 하지 못하는 사례가 발생하고 있다는 게 업계의 주장이다. 법에서는 수직증축에 한해 2차 안전진단을 진행하도록 하고 있는 반면 서울시만 수평증축에도 2차 안전진단을 의무화했다는 불만을 내놓고 있다. 

리모델링 업계 관계자는 "주요 구조부 변형에 따른 구조적 부담은 이미 1차 안전진단과 건축위원회 심의에서 충분히 확인됨에도 유독 서울시 주민들에게만 법적 근거가 모호한 중복 절차가 적용된다"며 "이로 인해 과도한 시간적·재산적 부담을 유발하는 상황"이라고 말했다. 이와 함께 재건축·재개발과 달리 리모델링사업에만 통합심의가 도입되지 않아 서울시 심의로 인한 사업 지연이 발생하고 있다는 지적도 나오고 있다. 

◆ 서울시 리모델링 정책 개선 방향 아직 마련되지 않아…정부, 리모델링 활성화 기조 뚜렷

다만 오세훈 시장의 5선 임기가 시작됨에 따라 서울시 리모델링 사업제도의 전향적인 개선은 다소 시간이 걸릴 것으로 판단된다. 서울시는 주택법상 리모델링에도 통합심의 절차를 도입할 수 있지만 서울시 제도와 조직이 아직 준비되지 않았다며 향후 통합심의를 제도화하겠다는 원론적인 입장만 밝힌 상태다. 또 업계가 요구하고 있는 사전자문과 2차 안전진단 제도에 대해서도 원활한 리모델링 사업을 지원하기 위해 추가적으로 관련 절차를 개선할 예정이란 입장만 전했다.

특히 서울시는 오 시장 임기 5년간 리모델링 추진현황은 72개 단지로 그 이전(23개 단지) 대비 213% 증가했다고 설명하고 있다. 이 과정에서 시는 리모델링 공사비 갈등 발생 시 코디네이터 파견 및 갈등 조정 지원, 장기 미시행 사업 지원 등 원활한 리모델링 사업추진을 위해 지속적으로 지원했다는 입장이다.

이에 따라 리모델링 업계는 지난 지방선거 기간 동안 '착착 개발' 공약에 리모델링을 담은 정원오 후보에 대한 공개 지지를 표명하기도 했다. 정 후보는 착착 개발 공약 발표과정에서 "오세훈 시장이 외면했던 리모델링 사업을 활성화하겠다"라는 의사를 밝힌 바 있다. 

서울시 관계자는 "지금 당장은 리모델링 정책에 대한 기조를 밝히기 어려운 상태며 9기 서울시정이 공식 출범하면 방향성을 담게 될 것"이라며 "선거 기간 중 대립국면이 됐지만 리모델링 업계의 의견도 반영해 상생할 수 있는 제도가 마련돼야 한다는 입장"이라고 말했다. 

반면 정부는 리모델링 사업환경 개선에 대해 긍정적인 입장이다. 국회에서 추진 중인 주택법 개정안에 따르면 리모델링 조합원도 재건축처럼 신축(증축)주택으로 옮겨갈 수 있다. 그동안 리모델링 조합원은 기존 주택만 받을 수 있었다. 또 상가 위치를 도로변 등으로 이전하고 기존 상가 자리에 주거동을 지을 수 있도록 했다. 인접한 둘 이상의 단지를 결합하는 '통합 리모델링'이 가능해지며 대형 주택의 분할 방안도 포함됐다. 학교용지 부담도 줄어들 예정이다. 이에 대해 리모델링 업계는 긍정적인 변화라고 환영하며 즉각적인 제도 시행을 희망하고 있는 상황이다. 

다만 이같은 제도 역시 사업 심의권자인 서울시의 제도 개선이 선행돼야 한다는 게 업계의 입장이다. 한국리모델링융합학회 관계자는 "리모델링과 재건축은 경쟁자적인 관계가 아니라 서로 보완하는 관계"라며 "재건축을 할 수 있는 곳과 리모델링을 해야할 곳이 따로 있는 만큼 서울시도 투트랙 구도로 사업을 진행하길 바란다"고 말했다. 

donglee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47
사진
교육감 4년 만에 '진보 우위' 재편 [서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 6·3 전국 시·도 교육감 선거에서 진보 성향 후보들이 16개 지역 중 11곳을 차지했다. 2022년 선거에서 '진보 9 대 보수 8'로 균형을 이뤘던 구도는 4년 만에 다시 진보 중심으로 재편됐다. 4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 낮 12시 34분 기준 진보 성향 후보는 서울(정근식), 경기(안민석), 인천(도성훈) 등 수도권을 포함해 부산(김석준), 울산(조용식), 경남(송영기), 전남·광주(김대중), 전북(천호성), 충남(이병도), 강원(강삼영), 제주(고의숙) 등 11개 시도에서 득표율 1위를 기록했다. 6·3 전국동시지방선거 정근식 서울시교육감 당선인 부부가 4일 새벽 서울 종로구 소재 선거사무소에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=정근식 캠프] 보수 진영은 대구(강은희), 경북(임종식), 충북(윤건영), 대전(오석진), 세종(강미애) 등 5곳에 그쳤다. 이번 선거의 최대 특징은 현직 보수 교육감을 누르고 진보 교육감이 당선된 점이다. 경기, 강원, 제주에서 진보 후보가 현직 보수 교육감을 꺾으며 판세를 뒤집었다. 경기에서는 안민석 후보(52.81%)가 현직 교육감인 임태희 후보(47.18%)을 5%p 이상 차이로 누르며 당선됐고 강원에서는 강삼영 후보가 신경호 교육감을 제쳤다. 제주에서도 고의숙 후보(48.08%)가 현직인 김광수 후보(37.99%)를 꺾고 승리했다. 수도권에서는 진보 강세가 이어졌다. 서울에서는 현직 정근식 교육감이 30.35% 득표로 재선에 성공했고 인천에서도 도성훈 교육감이 접전 끝에 36.35%를 득표하며 3선 고지에 올랐다. 이로써 수도권 모두 진보 교육감 체제가 됐다. 부산에서는 현직 교육감인 김석준 후보(50.63%)가 과반 득표로 전국 최초 4선 교육감에 올랐다. 울산 역시 진보 성향 조용식 후보가 39.22%로 36.47%를 차지한 김주홍 후보를 제치고 승리했다. 반면 대구와 경북에서는 현직 교육감이 각각 수성에 성공했다. 강은희(52.40%), 임종식(43.49%) 후보가 당선되며 보수 강세를 이어갔다. 경남에서는 보수 성향 권순기 후보(38.54%)가 근소한 차이로 승리했다. 충청권은 지역에 따라 엇갈렸다. 충남은 진보 성향 이병도 후보(30.59%)가 승리한 반면 세종은 강미애 후보(36.25%)가 당선되며 보수 진영이 차지했다. 대전은 설동호 교육감의 3선 연임 제한으로 총 5명의 후보가 출마했고 보수 성향의 오석진 후보(27.48%)가 막판 역전에 성공하며 당선됐다. 호남권은 기존 진보 지형이 유지됐다. 전남·광주에서는 현직인 김대중 후보(42.52%)가, 전북에서는 천호성 후보(56.63%)가 각각 당선됐다. 안민석 경기도교육감 후보. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프] 이번 선거에서는 10개 시도에 출마한 현직 교육감 11명 가운데 7명이 당선됐다. 2018년 전원 당선, 2022년 13명 중 9명 당선에 이어 현직 강세가 이어진 것으로 해석된다. 이번 선거에서 진보 교육감이 다수를 차지하면서 학생인권조례, 민주시민교육, 혁신학교 정책 등이 확대될 가능성이 높아졌다. 동시에 학령인구 감소에 따른 학교 통폐합, 교권 회복, AI 시대에 대응한 평가체제 개편 등 구조적 과제 해결이 주요 시험대가 될 전망이다. hyeng0@newspim.com 2026-06-04 13:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동