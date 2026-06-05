전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.06.05 (금)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

美 법무부, 의대 15곳 인종 차별 조사 착수…예일·UCLA 이어 확대

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 미국 정부가 4일 인종 사용 혐의로 의대 15곳에 대한 민권 조사를 시작했다.
  • 법무부는 예일·UCLA 등에서 흑인·히스패닉에 유리한 인종 기반 선발이 있었다고 결론 내리고 관련 판결 강제 집행에 나섰다.
  • 조사 대상 의대들은 7년치 입학 데이터 제출 요구를 받았고 수억 달러 규모 NIH 연구 자금과 추가 소송 위험에 직면했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 정부가 4일(현지시간) 의과대학 입학에서 인종을 사용한 혐의로 의대 15곳에 대한 민권 조사에 착수했다고 밝혔다.

법무부는 성명에서 이번 조사가 각각 수백만 달러의 연방 자금을 받는 의대들이 대학 입학에서 인종 인식을 금지한 연방대법원 판결을 준수하고 있는지 여부를 검토할 것이라고 설명했다. 다만 어떤 학교들이 조사 대상인지는 구체적으로 밝히지 않았다.

이번 조사는 2023년 6월 미 연방대법원이 '학생 공정 입학 대 하버드(Students for Fair Admissions v. Harvard)' 판결에서 대학 입학에 인종을 고려하는 적극적 우대 정책(어퍼머티브 액션)을 사실상 금지한 판결을 강제 집행하기 위한 도널드 트럼프 미국 행정부의 광범위한 노력의 일환이다.

법무부는 최근 예일대학교와 캘리포니아대학교 로스앤젤레스(UCLA) 의대에 대한 두 건의 조사에서 두 학교의 입학 관행이 흑인과 히스패닉 지원자에게 편향됐다는 결론을 내린 바 있다.

법무부 민권국(Civil Rights Division)이 1년에 걸친 조사 끝에 지난달 14일 발표한 결과에 따르면 예일대 의대는 의도적으로 인종을 기반으로 지원자를 선발했다. 같은 시험 점수를 가진 백인이나 아시아계 학생에 비해 흑인과 히스패닉 학생이 예일에 입학할 확률이 훨씬 높았다.

하밋 딜런 법무부 민권국 차관보는 "예일은 연방대법원과 대중의 명확한 개혁 요구에도 불구하고 인종 기반 입학 프로그램을 계속해왔다"고 주장했다.

UCLA 데이비드 게펜 의과대학에 대한 조사에서도 의도적인 인종 기반 선발이 적발됐다. UCLA 입학처 사무국장은 의대가 입학위원회 위원들에게 다양성 목표를 어떻게 여전히 달성할 수 있는지를 설명하는 문서를 배포한 것으로 드러났다.

이 문서는 의료 종사자의 "다양성"이 흑인과 히스패닉 환자의 의료 결과 개선에 핵심적이라는 이론과 흑인·히스패닉 학생의 입학 거부가 미래의 흑인·히스패닉 환자 사망을 초래할 수 있다는 내용을 담고 있었다.

미국 예일대.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.06.05 mj72284@newspim.com

딜런 차관보는 "UCLA의 입학 절차는 가치와 우수성을 희생하면서 인종적 인구통계에 초점을 맞춰왔다"며 "입학에서의 인종주의는 불법이고 반(反)미국적이며 본 부서는 이를 계속되도록 두지 않을 것"이라고 강조했다.

이미 법무부는 지난 3월 25일 스탠퍼드대학교, 캘리포니아대학교 샌디에이고(UC샌디에이고), 오하이오주립대 의대에 대한 조사에 착수한 바 있다.

법무부는 이들 학교에 7년치 입학 데이터 제출을 요구했다. 지원자의 인종, 의과대학입학시험(MCAT) 점수, 학부 학점, 거주지 우편번호, 시민권 상태, 입학 에세이, 동문 자녀 여부, 가족 기부 여부 등이 포함된다.

수억 달러의 미 국립보건원(NIH) 연구 자금이 위협받을 수 있다. 2025년 NIH는 대학에 약 360억 달러를 배정했는데 상당 부분이 의대 연구자에게 갔다. 같은 해 NIH는 스탠퍼드에 5억7500만 달러, UC샌디에이고에 4억2700만 달러, 오하이오주립대에 2억1000만 달러를 분배했다.

이번 조사 확대는 2023년 연방대법원 판결을 강제 집행하기 위한 트럼프 행정부의 광범위한 노력의 일환이다. 이 판결은 인종이 지원자의 경험을 어떻게 형성했는지에 대해 논의하는 것은 허용하지만 행정부는 일부 기관이 에세이나 다른 요소를 통해 간접적으로 인종을 고려할 수 있다는 우려를 제기해왔다.

거부된 지원자들이 이러한 연방 조사 결과를 근거로 민권법 6장에 따른 사적 소송을 제기할 가능성도 있다. 법률 전문가들은 대학들의 위험이 입학 정책을 넘어 소송 위험, 기부자 압박, 정치적 검증, 인증 우려, 기관 평판으로 확대되고 있다고 분석한다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
이정후, 또 4안타 12G 연속 안타 [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '바람의 손자'가 또 불방망이를 휘둘렀다. 이정후(28·샌프란시스코 자이언츠)가 시즌 네 번째 4안타 경기를 작성하며 메이저리그 데뷔 이후 개인 최장 연속 안타 신기록을 작성했다. 시즌 타율은 0.310에서 0.322까지 치솟았다. 내셔널리그 타격 부문 단독 4위다. 타율 0.336로 1위인 오토 로페즈(마이애미)와 큰 차이가 아니다. 이정후는 5일(한국시간) 미국 위스콘신주 밀워키 아메리칸 패밀리 필드에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 밀워키 브루어스와의 원정 경기에 우익수, 5번 타자로 선발 출전해 4안타 1타점 3득점으로 폭발하며 팀의 12-9 대승을 이끌었다. 첫 타석부터 불방망이를 휘둘렀다. 1회초 2사 1루 상황에서 밀워키 선발 콜맨 크로우와 맞섰다. 이정후는 0볼-2스트라이크의 불리한 카운트에서 4구째 바깥쪽 92.2마일(약 148km) 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 안타를 만들었다. 지난달 15일 LA 다저스전부터 시작된 12경기 연속 안타 행진이다. 빅리그 데뷔 첫해였던 2024년 4월에 기록한 11경기 연속 안타를 넘어선 개인 신기록이다. 출루에 성공한 이정후는 후속 타선의 적시타 때 홈을 밟아 팀의 세 번째 득점을 올렸다. [밀워키 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 이정후가 5일(한국시간) MLB 밀워키 브루어스와의 원정 경기 3회 2루타를 치고 타구의 방향을 살피고 있다. 2026.6.5 psoq1337@newspim.com 팀이 3-1로 앞선 3회초 무사 2루 찬스에서 맞은 두 번째 타석에서는 크로우의 2구째 몸쪽 낮게 들어온 87.3마일(약 140km) 커터를 공략해 우익수 방면 1타점 2루타를 터뜨렸다. 시즌 13호 2루타이자 2경기 연속 멀티히트다. 이어 맷 채프먼의 중전 안타가 터지면서 이정후는 이날 경기 두 번째 득점을 기록했다. 4회초 세 번째 타석에서 2루수 땅볼로 물러난 이정후는 7회초 빅이닝의 서막을 여는 선두타자 안타였다. 밀워키 구원 그랜트 앤더슨의 2구째 86.6마일(약 140km) 체인지업을 기술적으로 밀어쳐 좌전 안타를 날렸다. 이후 에릭 하스의 만루홈런이 터지면서 이정후는 세 번째 득점에 성공했다. 샌프란시스코의 타선이 폭발하며 7회초에만 두 번째 타석이 찾아왔다. 12-3으로 크게 앞선 2사 1루 상황이었다. 이정후는 바뀐 투수 제이크 우드포드의 4구째 93.4마일(약 150km) 싱커를 결대로 밀어쳐 2루수 키를 넘기는 우전 안타를 뽑아냈다. 지난 1일 콜로라도 로키스전 이후 4경기 만에 터진 시즌 네 번째 4안타 경기다. 메이저리그 3년 차인 이정후는 빅리그 데뷔 이후 최고의 타격감을 과시하며 내셔널리그 최고의 교타자 입지를 굳혀가고 있다. 이날 송성문은 4일 이어 2경기 연속 벤치를 지켰고 샌디에이고는 필라델피아에 4-6으로 패해 5연패 수렁에 빠졌다. psoq1337@newspim.com 2026-06-05 06:47
사진
교육감 4년 만에 '진보 우위' 재편 [서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 6·3 전국 시·도 교육감 선거에서 진보 성향 후보들이 16개 지역 중 11곳을 차지했다. 2022년 선거에서 '진보 9 대 보수 8'로 균형을 이뤘던 구도는 4년 만에 다시 진보 중심으로 재편됐다. 4일 중앙선거관리위원회에 따르면 이날 낮 12시 34분 기준 진보 성향 후보는 서울(정근식), 경기(안민석), 인천(도성훈) 등 수도권을 포함해 부산(김석준), 울산(조용식), 경남(송영기), 전남·광주(김대중), 전북(천호성), 충남(이병도), 강원(강삼영), 제주(고의숙) 등 11개 시도에서 득표율 1위를 기록했다. 6·3 전국동시지방선거 정근식 서울시교육감 당선인 부부가 4일 새벽 서울 종로구 소재 선거사무소에서 기념촬영을 하고 있다. [사진=정근식 캠프] 보수 진영은 대구(강은희), 경북(임종식), 충북(윤건영), 대전(오석진), 세종(강미애) 등 5곳에 그쳤다. 이번 선거의 최대 특징은 현직 보수 교육감을 누르고 진보 교육감이 당선된 점이다. 경기, 강원, 제주에서 진보 후보가 현직 보수 교육감을 꺾으며 판세를 뒤집었다. 경기에서는 안민석 후보(52.81%)가 현직 교육감인 임태희 후보(47.18%)을 5%p 이상 차이로 누르며 당선됐고 강원에서는 강삼영 후보가 신경호 교육감을 제쳤다. 제주에서도 고의숙 후보(48.08%)가 현직인 김광수 후보(37.99%)를 꺾고 승리했다. 수도권에서는 진보 강세가 이어졌다. 서울에서는 현직 정근식 교육감이 30.35% 득표로 재선에 성공했고 인천에서도 도성훈 교육감이 접전 끝에 36.35%를 득표하며 3선 고지에 올랐다. 이로써 수도권 모두 진보 교육감 체제가 됐다. 부산에서는 현직 교육감인 김석준 후보(50.63%)가 과반 득표로 전국 최초 4선 교육감에 올랐다. 울산 역시 진보 성향 조용식 후보가 39.22%로 36.47%를 차지한 김주홍 후보를 제치고 승리했다. 반면 대구와 경북에서는 현직 교육감이 각각 수성에 성공했다. 강은희(52.40%), 임종식(43.49%) 후보가 당선되며 보수 강세를 이어갔다. 경남에서는 보수 성향 권순기 후보(38.54%)가 근소한 차이로 승리했다. 충청권은 지역에 따라 엇갈렸다. 충남은 진보 성향 이병도 후보(30.59%)가 승리한 반면 세종은 강미애 후보(36.25%)가 당선되며 보수 진영이 차지했다. 대전은 설동호 교육감의 3선 연임 제한으로 총 5명의 후보가 출마했고 보수 성향의 오석진 후보(27.48%)가 막판 역전에 성공하며 당선됐다. 호남권은 기존 진보 지형이 유지됐다. 전남·광주에서는 현직인 김대중 후보(42.52%)가, 전북에서는 천호성 후보(56.63%)가 각각 당선됐다. 안민석 경기도교육감 후보. [사진= 안민석 경기도교육감 후보 선거캠프] 이번 선거에서는 10개 시도에 출마한 현직 교육감 11명 가운데 7명이 당선됐다. 2018년 전원 당선, 2022년 13명 중 9명 당선에 이어 현직 강세가 이어진 것으로 해석된다. 이번 선거에서 진보 교육감이 다수를 차지하면서 학생인권조례, 민주시민교육, 혁신학교 정책 등이 확대될 가능성이 높아졌다. 동시에 학령인구 감소에 따른 학교 통폐합, 교권 회복, AI 시대에 대응한 평가체제 개편 등 구조적 과제 해결이 주요 시험대가 될 전망이다. hyeng0@newspim.com 2026-06-04 13:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동