전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.22 (일)
KYD 디데이
산업 생활경제

속보

더보기

연매출 1000억 넘긴 오설록, 말차 열풍 타고 K-茶 브랜드로 도약

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

지난해 매출·영업이익 전년比 18%·25% 성장
말차 제품 중심 북미 시장서 인지도 강화에 주력
서경배 회장 차녀 승계구도에 성장세 긍정 전망

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 아모레퍼시픽그룹의 차(茶) 브랜드 오설록이 전 세계적인 말차 열풍에 힘입어 2019년 분사 이후 처음으로 연 매출 1000억원을 돌파했다. 올해는 북미 시장에서 확인한 초기 성과를 바탕으로 'K-티(Tea)' 브랜드 입지 강화에 나선다.

22일 아모레퍼시픽그룹에 따르면 오설록의 지난해 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 18.4%, 25% 증가한 1109억원, 115억원으로 집계됐다.

[AI인포그래픽=이성화 기자] 오설록 연간 실적 현황. [출처=아모레퍼시픽홀딩스 공시 자료]

오설록은 2023년 839억원, 2024년 937억원, 2025년 1109억원의 매출을 올리며 꾸준히 성장세를 기록하고 있다.

특히 지난해에는 전 채널에서 매출과 영업이익이 안정적으로 증가하며 견고한 수익 구조를 만들었다. 오설록은 10~20대 젠지(Gen Z) 고객의 말차 수요와 선호도를 반영한 말차 디저트와 밀크티를 선보였으며, 웰니스 라이프를 추구하는 2030 세대의 헬시플레저 트렌드에 맞춰 무카페인 허브티 신제품 3종도 출시했다.

또한 차를 '먹고 즐기는 티 라이프스타일'로 확장하기 위해 다양한 고객 체험형 콘텐츠를 강화했다. 지난해 3월 신세계백화점 강남점에 제주산 말차를 즉석에서 분쇄해 시음할 수 있는 '말차 스테이션'을, 같은 해 8월 제주 티뮤지엄에 프리미엄 티 페어링 다이닝 공간 '말차 누들바'를 열었다.

특히 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 열린 'APEC CEO 서밋' 부대 행사에서도 말차 스테이션을 운영하며 한국을 찾은 글로벌 CEO와 관계자들에게 브랜드를 알렸다.

말차의 인기가 당분간 이어질 것으로 전망되는 가운데 오설록은 올해 북미를 중심으로 말차 카테고리 경쟁력 강화에 속도를 낸다. 오설록은 글로벌 시장에서의 'K-티' 입지 제고를 중장기 핵심 목표로 삼고 있다.

앞서 오설록은 2024년 말 미국의 대표적인 프리미엄 유기농 마켓 '에레혼(Erewhon)'에 입점했으며 현재 온오프라인 채널에서 순수녹차, 화산우롱차, 프리미엄 말차 등 5종의 제품을 판매하고 있다.

오설록에 따르면 에레혼 내 오설록 전체 매출의 70%가량을 차지하는 프리미엄 말차는 에레혼 입점 이후 매출이 약 7배 이상 성장했다. 판매 초기 에레혼 내 티/커피 카테고리에서 50위권이던 오설록은 현재 10위권 안으로 들어왔으며 말차 서브 카테고리에서도 9위에서 5위로 상승하며 고무적인 성과를 거두고 있다.

지난해 7월에는 유명 셰프 에드워드 리가 워싱턴 D.C.에서 운영하는 파인 다이닝 레스토랑 SHIA와 협업해 한식과 한국 차의 페어링 코스 메뉴를 선보이기도 했다.

지난해 10월 경주 APEC CEO 서밋 부대 행사에 마련된 오설록 '말차 스테이션'. [사진=아모레퍼시픽그룹]

오설록은 오는 3월 열리는 북미 최대 규모의 자연식품 박람회 '2026 Natural Products Expo West(NPEW)'에도 참가한다. 'Tea from Jeju Island' 콘셉트 부스를 열고 제주 화산 토양에서 재배한 찻잎의 원산지 경쟁력과 브랜드를 적극적으로 알린다는 계획이다.

오설록 관계자는 "오설록은 제주의 자연환경을 기반으로 재배에서 가공·제품화와 유통까지 전 과정을 직접 운영하는 '팜 투 컵(Farm to Cup·농장에서 컵까지)' 티 브랜드"라며 "글로벌 럭셔리 티 브랜드로 도약하기 위해 원료의 품질 고도화와 차광 재배·유기농 차밭 관리 등 45년여간 축적된 전문성을 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 지속해서 선보일 예정"이라고 밝혔다.

한편 오설록은 지난해 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정 씨가 신입사원으로 입사하면서 주목받기도 했다. 호정 씨는 제품개발(PD)팀에서 제품 개발과 마케팅을 담당하는 것으로 알려졌다. 그동안 유력한 후계자로 거론됐던 장녀 서민정 씨가 2023년 7월 돌연 아모레퍼시픽 경영 일선에서 물러난 이후 승계 방향이 확정되지 않은 상황에서 오설록의 성장세는 호정 씨에게도 긍정적으로 작용할 전망이다.

shl22@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
"기내서 보조배터리 충전 전면 금지" [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 항공사들이 항공기 객실 내 보조배터리 사용을 전면 금지했다. 최근 기내에서 보조배터리 발화와 연기 발생 사고가 잇따르자 안전 조치를 대폭 강화한 것이다. 20일 항공업계에 따르면 티웨이항공은 오는 23일부터 비행 중 보조배터리로 휴대전화를 충전하거나 보조배터리 자체를 충전하는 행위를 금지한다. 서울 김포국제공항 국내선 출발층 에어부산 수속카운터 전광판에 보조 배터리 기내 선반 탑재 금지 안내문이 표시돼 있다. [사진=뉴스핌DB] 전자기기 충전이 필요할 경우 좌석 전원 포트를 이용하도록 안내했으며, 포트가 없는 기종은 탑승 전 충분히 충전할 것을 권고했다. 보조배터리 반입은 허용되지만 단자에 절연 테이프를 부착하거나 개별 파우치에 보관하는 등 합선 방지 조치를 해야 한다. 이로써 국내 여객 항공사 11곳 모두가 기내 보조배터리 사용을 제한하게 됐다. 대한항공과 아시아나항공, 진에어 등 대형사와 저비용항공사(LCC)들도 이미 금지 조치를 시행 중이다. 국내뿐 아니라 해외에서도 유사 사고가 이어지면서 글로벌 항공업계 전반으로 규제 강화 움직임이 확산되는 추세다. 항공업계는 운항 중 화재가 발생할 경우 대형 사고로 이어질 수 있는 만큼 선제적 대응이 불가피하다는 입장이다. 다만 일부 항공기에는 충전 설비가 충분하지 않아 승객 불편은 당분간 이어질 전망이다. syu@newspim.com 2026-02-20 15:23
사진
"하메네이 제거 후가 더 문제" [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 도널드 트럼프 대통령이 이란에 대해 "열흘 안에 결정하겠다"고 시한을 제시하고, 초기 단계의 제한적 선제공격을 검토하고 있다는 보도가 나온 가운데, 이란 정권이 실제로 붕괴할 경우 이를 대체할 뚜렷한 세력이 없다는 분석이 제기됐다. 19일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 아야톨라 세예드 알리 하메네이 이란 최고지도부를 겨냥한 군사 옵션을 선택할 경우 가장 큰 변수는 '그 이후'라고 지적했다. 최고지도자를 제거하더라도 누가 권력을 승계할지, 어떤 체제가 들어설지 불확실하다는 것이다. 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이. [사진=로이터 뉴스핌] 전 이란 고위 관리 출신으로 현재 미국에서 활동하는 반체제 인사 모흐센 사제가라는 "하메네이와 최고 지휘관들을 제거한다면 문제는 그 다음"이라며 "이란이 실패 국가로 전락할 위험도 배제할 수 없다"고 말했다. 마코 루비오 미 국무장관 역시 최근 의회에서 복잡한 권력 이행 과정에서 미국이 협력할 상대를 찾아야 할 것이라고 언급한 바 있다. WSJ는 1979년 이란 혁명 당시와 현재를 대비했다. 당시에는 아야톨라 루홀라 호메이니라는 구심점 아래 국내외 세력이 결집했지만, 지금은 그에 상응하는 상징적 지도자가 부재하다는 것이다. 이란 내부에서는 지난 10여 년간 선거 부정 의혹, 여성 인권 문제, 경제 위기 등을 계기로 반정부 시위가 반복돼왔다. 최근에도 "하메네이에 죽음을"이라는 구호가 등장하는 등 반발 움직임이 이어지고 있다. 그러나 이들 시위는 명확한 지도부나 조직 체계를 갖추지 못한 채 산발적으로 전개되고 있다는 평가다. 해외 반체제 세력 역시 단일한 대안을 제시하지 못하고 있다. 노벨평화상 수상자인 시린 에바디는 하메네이 제거를 위한 표적 공격에 찬성 입장을 밝혔지만, 이란 내 정치 활동가들 사이에서는 군사 개입에 반대하는 목소리도 적지 않다. 가장 주목받는 해외 인사는 팔레비 왕정의 마지막 왕세자인 레자 팔레비다. 그는 세속 민주주의로의 전환을 주장하며 지도자로 나설 뜻을 밝혔지만, 부친 통치 시절의 정치적 탄압과 사회적 불평등을 기억하는 이란인들 사이에서는 여전히 논란의 대상이다. 특히 쿠르드족과 아제르바이잔족 등 소수 민족 사회에서는 중앙집권적 통치에 대한 불신이 남아 있다. 좌파 성향의 이슬람계 반정부 단체 무자헤딘-에-할크(MEK)도 조직력을 갖추고 있지만, 해외 기반이 강하고 과거 이라크와 협력한 전력 등으로 국내 지지는 제한적이다. 일부 중동 및 유럽 당국자들은 하메네이 제거가 곧 체제 붕괴로 이어지지 않을 가능성도 제기한다. 보수 성향 인사들이 권력을 승계하거나, 오히려 더 강경한 체제로 재편될 수 있다는 것이다. 이란 의회 의장 모하마드 바게르 갈리바프 등 강경 인물이 전면에 나설 경우 노선이 한층 강화될 수 있다는 관측도 나온다. 반면 1980년대 소련의 페레스트로이카와 유사한 점진적 개혁 가능성을 완전히 배제할 수 없다는 시각도 있다. 이슬람공화국 창시자의 손자인 세예드 알리 호메이니가 온건 성향 종교인들과 가까운 인물로 거론된다. 트럼프 대통령이 제한적 타격을 시작으로 압박 수위를 높이는 방안을 검토하는 상황에서, 정권 교체 시나리오가 현실화될 경우 이란은 권력 공백과 내부 분열에 직면하거나, 반대로 더 강경한 체제로 재편될 가능성도 있다는 진단이다. wonjc6@newspim.com     2026-02-20 15:50

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동