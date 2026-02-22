연매출 1000억 넘긴 오설록, 말차 열풍 타고 K-茶 브랜드로 도약

지난해 매출·영업이익 전년比 18%·25% 성장

말차 제품 중심 북미 시장서 인지도 강화에 주력

서경배 회장 차녀 승계구도에 성장세 긍정 전망

[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 아모레퍼시픽그룹의 차(茶) 브랜드 오설록이 전 세계적인 말차 열풍에 힘입어 2019년 분사 이후 처음으로 연 매출 1000억원을 돌파했다. 올해는 북미 시장에서 확인한 초기 성과를 바탕으로 'K-티(Tea)' 브랜드 입지 강화에 나선다.

22일 아모레퍼시픽그룹에 따르면 오설록의 지난해 매출과 영업이익은 각각 전년 대비 18.4%, 25% 증가한 1109억원, 115억원으로 집계됐다.

[AI인포그래픽=이성화 기자] 오설록 연간 실적 현황. [출처=아모레퍼시픽홀딩스 공시 자료]

오설록은 2023년 839억원, 2024년 937억원, 2025년 1109억원의 매출을 올리며 꾸준히 성장세를 기록하고 있다.

특히 지난해에는 전 채널에서 매출과 영업이익이 안정적으로 증가하며 견고한 수익 구조를 만들었다. 오설록은 10~20대 젠지(Gen Z) 고객의 말차 수요와 선호도를 반영한 말차 디저트와 밀크티를 선보였으며, 웰니스 라이프를 추구하는 2030 세대의 헬시플레저 트렌드에 맞춰 무카페인 허브티 신제품 3종도 출시했다.

또한 차를 '먹고 즐기는 티 라이프스타일'로 확장하기 위해 다양한 고객 체험형 콘텐츠를 강화했다. 지난해 3월 신세계백화점 강남점에 제주산 말차를 즉석에서 분쇄해 시음할 수 있는 '말차 스테이션'을, 같은 해 8월 제주 티뮤지엄에 프리미엄 티 페어링 다이닝 공간 '말차 누들바'를 열었다.

특히 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간에 열린 'APEC CEO 서밋' 부대 행사에서도 말차 스테이션을 운영하며 한국을 찾은 글로벌 CEO와 관계자들에게 브랜드를 알렸다.

말차의 인기가 당분간 이어질 것으로 전망되는 가운데 오설록은 올해 북미를 중심으로 말차 카테고리 경쟁력 강화에 속도를 낸다. 오설록은 글로벌 시장에서의 'K-티' 입지 제고를 중장기 핵심 목표로 삼고 있다.

앞서 오설록은 2024년 말 미국의 대표적인 프리미엄 유기농 마켓 '에레혼(Erewhon)'에 입점했으며 현재 온오프라인 채널에서 순수녹차, 화산우롱차, 프리미엄 말차 등 5종의 제품을 판매하고 있다.

오설록에 따르면 에레혼 내 오설록 전체 매출의 70%가량을 차지하는 프리미엄 말차는 에레혼 입점 이후 매출이 약 7배 이상 성장했다. 판매 초기 에레혼 내 티/커피 카테고리에서 50위권이던 오설록은 현재 10위권 안으로 들어왔으며 말차 서브 카테고리에서도 9위에서 5위로 상승하며 고무적인 성과를 거두고 있다.

지난해 7월에는 유명 셰프 에드워드 리가 워싱턴 D.C.에서 운영하는 파인 다이닝 레스토랑 SHIA와 협업해 한식과 한국 차의 페어링 코스 메뉴를 선보이기도 했다.

지난해 10월 경주 APEC CEO 서밋 부대 행사에 마련된 오설록 '말차 스테이션'. [사진=아모레퍼시픽그룹]

오설록은 오는 3월 열리는 북미 최대 규모의 자연식품 박람회 '2026 Natural Products Expo West(NPEW)'에도 참가한다. 'Tea from Jeju Island' 콘셉트 부스를 열고 제주 화산 토양에서 재배한 찻잎의 원산지 경쟁력과 브랜드를 적극적으로 알린다는 계획이다.

오설록 관계자는 "오설록은 제주의 자연환경을 기반으로 재배에서 가공·제품화와 유통까지 전 과정을 직접 운영하는 '팜 투 컵(Farm to Cup·농장에서 컵까지)' 티 브랜드"라며 "글로벌 럭셔리 티 브랜드로 도약하기 위해 원료의 품질 고도화와 차광 재배·유기농 차밭 관리 등 45년여간 축적된 전문성을 바탕으로 경쟁력 있는 제품을 지속해서 선보일 예정"이라고 밝혔다.

한편 오설록은 지난해 서경배 아모레퍼시픽그룹 회장의 차녀 서호정 씨가 신입사원으로 입사하면서 주목받기도 했다. 호정 씨는 제품개발(PD)팀에서 제품 개발과 마케팅을 담당하는 것으로 알려졌다. 그동안 유력한 후계자로 거론됐던 장녀 서민정 씨가 2023년 7월 돌연 아모레퍼시픽 경영 일선에서 물러난 이후 승계 방향이 확정되지 않은 상황에서 오설록의 성장세는 호정 씨에게도 긍정적으로 작용할 전망이다.

shl22@newspim.com