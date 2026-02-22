춘절 특수 잡은 롯데백화점…외국인 매출 120% 급증

중국·대만 고객 매출 260% 신장…K-패션·뷰티 중심 쇼핑 트렌드 강화

FIT·SNS 인증 소비 확산…관광·쇼핑 결합한 복합 소비 패턴 뚜렷

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 중국 춘절 연휴 기간 한국을 찾은 중국인 관광객이 최대 19만 명에 이를 것으로 전망되는 가운데, 롯데백화점이 외국인 관광객을 대상으로 진행한 춘절 프로모션이 뚜렷한 성과를 거둔 것으로 나타났다.

22일 롯데백화점은 춘절 프로모션을 선보인 2월 13일부터 2월 18일까지 외국인 매출이 전년 춘절 동기간 대비 120% 증가했다고 밝혔다. 특히 중국·대만 등 중화권 고객 매출은 260% 신장하며 역대 춘절 기간 중 최고 실적을 기록했다.

롯데백화점 본점 지하1층 택스리펀(TAX REFUND) 라운지에서 입장을 대기하는 외국인 고객들의 모습. [사진=롯데백화점 제공]

롯데백화점은 올해 춘절이 최장 9일간 이어진 데다, 연휴 기간 혼잡을 피하려는 '이른 분산 출국' 여행 수요까지 더해지며 방한 관광객이 전반적으로 증가한 점을 매출 호조의 주요 요인으로 분석했다. 외국인 관광객 대표 쇼핑 명소인 본점 역시 해당 기간 외국인 매출이 180% 증가했으며, K-패션 전문관 '키네틱그라운드'를 중심으로 K-패션 매출이 전년 대비 약 38배 확대되며 'K-쇼핑 플랫폼'으로서 존재감을 강화했다. 중화권 고객의 스포츠·아웃도어 매출도 255% 증가하며 '노스페이스 화이트라벨' 등 한국 한정 에디션 상품이 높은 인기를 끈 것으로 나타났다.

뷰티 카테고리 역시 외국인 매출이 80% 신장하며 강세를 보였다. '정샘물인스피레이션' 메이크업 이용권 증정 프로모션 영향으로 중국 SNS 샤오홍슈 내 롯데백화점 계정 인터랙션은 춘절 이전 대비 10배 이상 증가해 K-뷰티에 대한 높은 관심을 입증했다. 롯데타운 잠실의 외국인 매출도 80% 늘었으며, 석촌호수 일대 방문객 증가로 체류 시간이 확대되면서 롯데월드몰 F&B 매출이 85% 신장하는 등 쇼핑·미식·관광이 결합된 복합 소비 패턴이 두드러졌다.

부산 지역에서도 크루즈 관광객 1만 명 이상이 방문하며 지역 상권이 활기를 띠었다. 롯데백화점 부산본점 외국인 매출은 190% 증가했고, 중국인 고객 명품 매출은 300% 이상 급증했다. 롯데몰 동부산점 역시 외국인 매출이 145% 증가했다. 특히 대만 가오슝과 자매도시 협약을 맺은 부산은 중화권 관광객 유입이 활발한 지역으로, 롯데백화점이 업계 유일하게 운영 중인 라인페이 가맹 제휴가 결제 편의성을 높이며 매출 확대에 긍정적으로 작용한 것으로 분석된다.

한편 롯데백화점 본점이 선보인 '롯데 투어리스트 멤버십 카드'는 샤오홍슈를 중심으로 입소문을 타며 누적 발급 3만8000건을 돌파했고, 이 중 약 3000건이 춘절 기간 집중 발급됐다. 최근 방한 관광이 단체 중심에서 자유여행(FIT) 중심으로 변화하며 SNS 기반 '인증형 쇼핑' 성향이 강화된 가운데, 외국인 멤버십 등 차별화된 제도가 높은 호응을 얻은 것으로 풀이된다.

