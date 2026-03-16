광주시, 노후 슬레이트 건축물 철거비 지원

10억원 투입, 총 254동 대상

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시가 오래된 슬레이트 건축물에서 발생할 수 있는 석면가루 날림을 예방한다.

광주시는 총 10억원을 투입해 '슬레이트 처리지원 사업'을 시행한다고 16일 밝혔다.

슬레이트 철거 지원. [사진=광주시] 2026.03.16 bless4ya@newspim.com

지원 대상은 주택 200동, 창고·축사 등 비주택 49동, 주택 지붕개량 5동 등 총 254동이다.

주택 철거·처리의 경우 일반가구는 1동당 최대 700만원 범위 내에서, 기초수급자 등 우선 가구는 전액 지원한다.

창고·축사 등 비주택 철거·처리는 1동당 철거 면적 200㎡ 이하 범위 내에서 비용을 지원한다. 주택 지붕 개량은 우선 지원 가구를 대상으로 1동당 314만원을 지원한다.

우선 지원 대상은 ▲기초수급자 ▲차상위계층 ▲다자녀 가구 등 취약계층 순으로 선정된다.

사업 참여를 희망하는 시민은 해당 자치구 또는 행정복지센터에 신청하면 된다.

자세한 사항은 자치구별 공고문을 참고하거나 관련 부서로 문의하면 된다.

슬레이트는 석면이 함유된 건축자재로 1970~80년대 건축물의 지붕과 벽체 등에 널리 사용됐다.

문제는 시간이 지나 시설이 낡게 되면 석면이 공기 중으로 날려 건강에 해를 끼칠 수 있다.

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