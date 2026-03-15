[종합] 美, 이라크 자국민 철수령…"무장 세력 위협 커졌다"

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 이라크에서 이란 추종 무장 세력의 공격이 잇따르자 미국 정부가 이라크에 체류 중인 자국민에게 철수령을 내렸다.

14일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT) 보도에 따르면 이라크 주재 미국 대사관은 이날 "이란 및 이란과 연계된 무장 단체가 이라크 내 공공 안전에 주요한 위협이 되고 있다"며 이라크에 있는 모든 자국민에게 즉시 이라크를 떠날 것을 통보했다.

이라크 바그다드 주재 미국 대사관 건물 외곽에 이라크 보안군 차량들이 주차돼 있다. [사진= 로이터 뉴스핌]

미 대사관은 전날까지 미국인에게 외부 활동을 최소화하고 눈에 띄는 행동을 자제할 것을 당부했으나, 상황이 악화되자 철수령을 내렸다.

최근 이란과 연계된 무장 세력의 이라크 공격이 확산하고 있다. 14일 바그다드 미국 대사관 단지에서는 미사일이 핼리패드 인근에 떨어지는 사건이 발생했다. 이란의 지원을 받는 무장 단체 카타이브 헤즈볼라는 이번 공격이 본인들의 소행이라고 주장했다.

미국 정부는 이라크에 대해 기존 여행 금지 권고를 유지했다.

앞서 미국 국무부도 같은 날 "이란과의 전쟁에 따른 안전상의 이유로, 비상 인력을 제외한 정부 직원과 가족들에게 오만을 떠날 것을 명령했다"고 밝혔다.

한편 로이터는 사안에 정통한 소식통을 인용, 이란 전쟁 종식을 위한 중동 동맹국들의 외교적 협상 노력을 트럼프 행정부가 거부했다고 전했다. 전쟁이 발발하기 전, 이란 핵협상의 중재를 맡았던 오만의 외교라인은 다시 소통 채널을 열려고 여러 차례 시도했지만 백악관은 관심이 없다는 입장을 분명히 했다고 로이터는 설명했다.

지난 11일에는 오만 살랄라 항구에 있는 대형 석유 저장 탱크가 이란제 샤헤드 드론으로 추정되는 무기로 공격을 받아 화염에 휩싸이기도 했다. 당시 오만국영통신(ONA)은 "여러 대의 드론을 격추했지만 격추 못한 일부가 시설을 타격했다"고 전했다.

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