넥스트바이오메디컬, 지혈재·색전재 국책과제 동시 선정

지혈재·혈관색전용 제품 고도화 및 임상 근거 확보

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 넥스트바이오메디컬이 정부 국책 연구개발(R&D) 과제 2건에 선정됐다. 회사는 중소벤처기업부와 한국보건산업진흥원이 주관하는 과제에 각각 선정돼 제품 고도화와 임상 근거 확보에 나선다고 15일 밝혔다.

중소벤처기업부 과제는 기존 지혈재 '넥스파우더'를 고도화한 융복합 의료제품 개발을 목표로 한다. 넥스트바이오메디컬은 주관기관으로 참여해 혈액응고 물질을 추가한 '넥스파우더티(Nexpowder-T)' 개발을 추진한다. 기존 물리적 점착 기반 지혈 방식에 화학적 혈액응고 기전을 결합해 지혈 성능을 높이는 것이 핵심이다. 회사는 국내 임상시험을 통해 안전성과 유효성 데이터를 확보한 뒤 미국 식품의약국(FDA) 임상시험계획(IDE) 승인까지 추진할 계획이다.

넥스트바이오메디컬 로고. [사진=넥스트바이오메디컬]

회사에 따르면 한국보건산업진흥원이 주관하는 '국산 의료기기 사용자 임상평가 지원사업'에도 선정됐다. 해당 과제는 의료 현장에서 국산 의료기기의 임상적 유효성과 안전성을 검증하는 데 목적이 있다. 넥스트바이오메디컬은 혈관색전용 보철재 넥스피어에이치를 활용해 근골격계 질환과 관련된 비정상 혈관을 대상으로 실제 임상 환경에서의 유효성 및 안전성을 평가할 예정이다. 수술 후 지속되는 통증 사례를 포함한 다양한 환자군을 대상으로 적용 가능성을 확인하고, 이를 기반으로 향후 제품의 적응증 확대를 위한 임상적 근거를 마련한다는 방침이다.

넥스트바이오메디컬은 고분자 및 약물전달시스템(DDS) 기술을 기반으로 치료재를 개발하고 완제품을 수출하는 의료기기 기업이다. 대표 제품인 내시경용 지혈재 '넥스파우더'를 비롯해 혈관색전용 보철재 '넥스피어' 등을 보유하고 있으며, 글로벌 의료기기 기업과 협업을 통해 해외 시장을 확대하고 있다. 회사는 앞서 동일 과제를 통해 자궁내 과혈관성 병변을 포함한 환자군을 대상으로 해당 제품군 임상을 수행했으며, 해당 연구 결과는 영상의학 분야 국제학술지 '래디올로지(Radiology)'에 게재된 바 있다.

넥스트바이오메디컬 관계자는 "이번 과제 선정을 통해 제품 경쟁력 강화와 임상 데이터 확보를 동시에 추진할 수 있게 됐다"며 "글로벌 시장 진출을 위한 기반을 마련할 것"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com