삼성SDS, KKR과 손잡고 1조2000억원 전환사채 발행

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 삼성SDS가 글로벌 투자기업 KKR과 전략적 협력을 추진한다.

삼성SDS는 15일 이사회를 열고 KKR에 1조2000억원(8억2000만 달러) 규모의 전환사채 발행을 결의했다. 양사는 AI 중심으로 재편되는 IT 서비스 시장에서 경쟁력을 강화하고 글로벌 성장 기반을 마련하기로 했다.

삼성SDS는 이번 협력으로 확보하는 1조2000억원과 기존 보유 현금성 자산 6조4000억원을 바탕으로 AI 인프라 투자와 AI 변환(AX) 사업 경쟁력 강화에 나선다. 글로벌 사업 진출 거점 확보와 신사업 추진, M&A도 적극 추진할 계획이다.

삼성 SDS 사옥. [사진=삼성 SDS]

KKR은 향후 6년간 M&A, 자본활용, 글로벌 성장 기회 발굴 등에서 삼성SDS에 자문 역할을 수행한다.

삼성SDS는 현재 해남에 국가 AI컴퓨팅센터(2028년 완공 목표)와 구미 AI 데이터센터(2029년 완공 예정) 설립을 추진 중이다. 데이터센터 설계·구축·운영(DBO) 사업도 새롭게 추진하며 국내 AI 인프라 시장 경쟁력을 강화하고 있다.

삼성SDS 이준희 대표는 "KKR의 글로벌 자본시장 역량을 활용해 M&A를 포함한 다양한 성장 기회를 검토하겠다"며 "양사 협력을 통해 기업가치를 제고하고 글로벌 성장 기반을 강화해 나가겠다"고 말했다.

yuniya@newspim.com