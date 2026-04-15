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2026.04.15 (수)
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[종합] 취업자수 두 달째 20만명대 증가…고용률 최대·실업률 최저

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AI 핵심 요약

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  • 국가데이터처가 15일 3월 취업자 20만6000명 증가를 발표했다.
  • 고용률 62.7%로 역대 최대, 실업률 3.0%로 두 번째 낮다.
  • 청년층 취업 41개월 감소, 실업률 7.6%를 기록했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

데이터처, '2026년 3월 고용동향' 발표
고용률 62.7% '역대 최대'…실업률 3.0%
청년층 취업자수 41개월 연속 마이너스

[세종=뉴스핌] 김기랑 기자 = 지난달 전체 취업자 수가 전년 동월 대비 20만6000명 늘어나며 두 달 연속 20만명대 증가폭을 유지했다. 취업자 수는 작년 1월부터 지난달까지 15개월째 증가세를 이어갔다.

같은 달 고용률은 62.7%, 실업률은 3.0%를 각각 기록했다. 고용률은 관련 통계 작성 이래 역대 최대치를 달성한 반면, 실업률은 역대 동월 기준 두 번째로 낮은 수준으로 나타났다.

◆ 3월 취업자 20만6000명↑…15개월째 플러스

15일 국가데이터처가 발표한 '2026년 3월 고용동향'에 따르면, 지난달 전체 취업자 수는 2870만5000명으로 전년 동월 대비 20만6000명(0.7%) 증가했다.

성별로 보면 남자는 1593만7000명으로 전년 동월 대비 6만9000명(0.4%) 증가했다. 여자는 1285만8000명으로 13만7000명(1.1%) 늘었다.

취업자 수는 작년 1월부터 지난달까지 15개월 연속 증가세를 이어갔다. 특히 지난달에는 2월(23만4000명)에 이어 두 달 연속으로 20만명대 증가폭을 기록했다.

고용률은 62.7%로 전년 동월보다 0.2%포인트(p) 증가했다. 이는 월간 통계 작성을 시작한 1982년 이래 3월 기준으로 역대 최대 수준이다.

15~64세 고용률은 69.7%로 전년 동월 대비 0.4%p 올랐다. 관련 통계 작성을 시작한 1989년 이래 3월 기준으로 가장 높았다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 지난해 9월 11일 오후 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '2025 희망 업(UP) 취업박람회'에서 구직자들이 채용게시대를 살펴보고 있다. 한국경제인협회 중소기업협력센터와 영등포구청이 공동 개최한 이번 행사는 중장년 고용 확대와 경력 단절 해소, 지역 일자리 창출을 목표로 마련됐다. 2025.09.11 mironj19@newspim.com

반면 청년층(15~29세) 고용률은 43.6%로 0.9%p 하락했다. 청년층 고용률은 2024년 5월(-0.7%p) 이후 지난달까지 23개월째 전년 동월 대비 마이너스를 기록했다.

취업자 수는 ▲보건업 및 사회복지 서비스업(29만4000명, 9.4%) ▲운수 및 창고업(7만5000명, 4.5%) ▲예술 스포츠 및 여가 관련 서비스업(4만4000명, 8.4%) 등에서 증가했다.

반면 ▲공공행정 국방 및 사회보장 행정(-7만7000명, -5.6%) ▲전문과학 및 기술 서비스업(-6만1000명, -4.2%) ▲농림어업(-5만8000명, -4.4%) 등에서는 감소했다.

특히 청년층 취업자 수는 2022년 11월부터 지난달까지 41개월 연속 감소했다. 감소폭은 지난해 8월(-21만9000명) 이후 지난달까지 줄곧 10만명대를 유지하고 있다.

이에 대해 빈현준 데이터처 사회통계국장은 "청년층 비중이 높은 숙박·음식점업이나 제조업 등에서 취업자 수 감소폭이 커진 영향을 받은 것으로 보인다"며 "기업들의 경력직 선호 현상이나 수시 채용 증가 등도 반영됐다"고 설명했다.

2026년 3월 고용동향 [자료=국가데이터처] 2026.04.15 rang@newspim.com

◆ 청년층 실업률 7.6% 달해…'쉬었음' 인구 증가

지난달 전체 실업자 수는 88만4000명으로 전년 동월 대비 3만5000명(-3.8%) 감소했다.

성별로 보면 남자는 48만6000명으로 3만1000명(-5.9%) 감소했고, 여자는 39만8000명으로 4000명(-1.0%) 줄었다.

실업률은 3.0%로 전년 동월보다 0.1%p 하락했다. 이는 관련 통계 작성 이래 2024년 3월(3.0%) 이후 두 번째로 낮은 수준이다.

청년층 실업률은 7.6%로 전체 실업률의 2배를 웃돌았다. 앞서 2월에는 7.7%로 역대 동월 기준 역대 최고치를 기록한 바 있다.

비경제활동인구 중 '구직 단념자'는 35만4000명으로 전년 동월보다 1000명 감소했다. 구직 단념자는 취업을 희망하고 취업이 가능하나, 노동시장적 사유로 일자리를 구하지 않은 자 중 지난 1년 내 구직 경험이 있었던 자를 말한다.

'쉬었음' 인구는 254만8000명으로 전년 동월보다 3만1000명(1.2%) 증가했다. 쉬었음 인구는 특별한 사유 없이 쉬고 있는 자를 의미하며, 실업자와는 다른 개념이다. 전년 동월과 비교해 60세 이상(9만6000명, 8.6%)과 40~49세(5000명, 1.7%) 등에서 증가했다.

2026년 3월 고용동향 [자료=국가데이터처] 2026.04.15 rang@newspim.com

rang@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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