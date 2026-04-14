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男청년층 82%만 경제 활동...AI에 일자리 뺏겼다

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AI 핵심 요약

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  • 한국은행이 14일 남성 청년층 경제활동참가율 하락 보고서를 발표했다.
  • 25~34세 남성 참가율은 2000년 89.9%에서 2025년 82.3%로 7.6%p 떨어졌다.
  • 고학력 여성 진입, 고령층 고용 증가, AI 확산으로 경쟁 심화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

25년 새 경제활동 7.6%p 급락
고학력 남성 참가확률 15.7%p 급락, 여성은 10.1%p 상승
청년 일자리 감소의 98.3% 'AI 고노출 업종' 집중

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자·박가연 인턴기자 = 국내 남성 청년층의 경제활동참가율이 지난 25년간 크게 하락하며 OECD 국가 중 가장 가파른 감소세를 보이고 있다. 고학력 여성의 노동시장 진입 확대와 고령층 고용 증가, 인공지능(AI) 확산이 경쟁을 심화시키고 있다는 분석이다.

[자료=한국은행]

한국은행이 14일 발표한 '남성 청년층 경제활동참가율의 하락 추세평가' 보고서에 따르면 25~34세 남성 경제활동참가율은 2000년 89.9%에서 2025년 82.3%로 7.6%포인트(p) 하락했다. 이는 OECD 국가 중에서도 가장 크고 그 추세 또한 가파른 것으로 나타났다. 반면 같은 기간 여성은 52.4%에서 77.5%로 급등했다.

보고서는 1981~1995년생 남성이 30대 후반에도 이전 세대보다 낮은 노동고급을 보인다고 분석했다. 경제활동참가율 하락은 '쉬었음'과 '취업준비' 증가가 주요 원인으로 나타났으며 미국 등 선진국에서 하락 원인으로 꼽히는 고학력화나 가사분담 영향은 제한적이었다.

[자료=한국은행]

한은은 고학력 여성의 노동시장 진입 확대에 따른 청년층 경쟁구조 변화를 원인으로 지목했다. 1991~1995년생 대졸 이상 남성의 경제활동참가 확률은 기준(1961~1970년생) 대비 15.7%p 하락한 반면 여성은 10.1%p 상승했으며, 초대졸 이하에서는 세대 간 차이가 크지 않았다.

윤진영 한국은행 고용연구팀 과장은 "사무직과 전문직에서 여성 비중이 확대되며 고학력 일자리의 성별 직종 분리가 완화되는 등 노동시장 인적 구성이 재편되고 있다"고 설명했다.

이어 "여성과 고령층 참여 확대는 노동 공급원을 다양화해 경제 전반의 효율성을 높이는 변화"라고 전제하면서도 "AI 확산과 고령화로 신입급 일자리가 줄어드는 상황에서 구조적 변화가 맞물리며 남성 청년층 지표 하락이 더 두드러지고 있다"고 분석했다.

산업구조의 변화로 초대절 남성의 일자리가 감소하기도 했다. 2025년 기준 초대졸 이하 남성의 노동공급 확률은 2000년에 대비 2.6%p 하락했다. 이는 제조업과 건설업 등을 중심으로 중·저숙련 일자리가 줄어들면서 노동수요가 감소한 영향이다.

인구구조 변화와 기술 발전도 청년층을 압박했다. 2004~2025년 중 고령층 고용률은 12.3%p 상승했으며, 증가분의 대부분이 고학력 일자리에 집중됐다. 이는 고령층이 정년 연장 등으로 기존 일자리에 오래 머물며 세대 간 구축 효과가 나타난 것으로 풀이된다.

여기에 지난 4년간 감소한 청년층 일자리의 98.3%가 AI 고노출 업종에 집중된 것으로 나타났다. 이는 AI 확산이 초기 단계에서 신입급 일자리에 부정적인 영향을 미치고 있음을 보여준다.

윤 과장은 "생산연령인구가 감소하는 상황에서 경제성장 잠재력을 유지하기 위해 경제활동참가율 제고가 필요하다"며 "남성 청년층에서 이례적인 하락세가 나타났으며, 이는 향후 중·장년층 노동공급 감소로 이어져 구조적 충격을 줄 수 있어 정밀 분석을 진행했다"고 밝혔다.

끝으로 "단기적 청년 지원책에 그치기보다 정규직 고용보호의 경직성을 완화하고 비정규직의 정규직 전환을 촉진하는 등 노동시장 전반의 구조개편이 필요하다"고 제언했다. 또한 "산업구조 변화에 대응해 기술교육을 강화하고 청년층의 원활한 노동시장 진입을 제도적으로 뒷받침해야 한다"고 강조했다.

eoyn2@newspim.com

 

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