전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.15 (수)
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

한국첨단소재, '양자보안 블록체인 L2 네트워크' 선점 선언

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 한국첨단소재가 15일 양자내성 암호 적용 이더리움 L2 네트워크 퀀텀쉴드L2를 공개했다.
  • 퀀텀쉴드L2는 NIST 표준 ML-DSA와 세션 키 기술로 양자 공격 대비 이중 보호를 제공한다.
  • 스테이블코인과 기관 자금 생태계 구축으로 블록체인 보안 인프라 주도권을 확보할 계획이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

이더리움 호환 '퀀텀쉴드L2' 출시…양자컴퓨터 공격 대비

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 한국첨단소재가 양자내성 암호를 기본 적용한 이더리움 호환 양자보안 레이어2(L2) 네트워크 '퀀텀쉴드L2'를 공개했다고 15일 밝혔다.

회사에 따르면 이더리움 공동창립자 비탈릭 부테린이 양자컴퓨터가 2028년 전후 기존 블록체인 암호체계를 위협할 수 있다고 경고한 가운데, 시장 전반에 양자보안 필요성이 확산되고 있다. 국내에서도 디지털자산기본법 논의와 함께 원화 기반 스테이블코인 제도화가 진행 중이며, 글로벌 주요 기업들도 포스트 양자 암호 체계로의 전환을 본격화하고 있다.

한국첨단소재 관계자는 "향후 디지털 자산 시장의 경쟁력은 '얼마나 빠른가'에서 '얼마나 안전한가'로 이동할 것으로 보고 있다"며 "특히 기관 자금이 본격적으로 유입되는 시점에서는 양자보안 인프라를 갖춘 블록체인이 시장 주도권을 확보할 가능성이 높을 것"이라고 말했다.

이어 "한국첨단소재는 퀀텀쉴드 네트워크를 기반으로 스테이블코인, 기관 자금, 디지털 금융 인프라를 아우르는 생태계 구축에 나설 계획"이라며 "향후 관련 파트너십과 서비스 확장을 통해 시장 영향력을 확대해 나갈 것"이라고 덧붙였다.

한국첨단소재 로고. [사진=한국첨단소재]

회사에 따르면 퀀텀쉴드L2는 기존 이더리움과 동일한 환경을 유지하면서도 더 빠르고 저렴하게 사용할 수 있는 레이어2 구조를 기반으로 한다. 디파이(DeFi), NFT, 게임 등 기존 서비스를 코드 수정 없이 그대로 이전할 수 있으며, 미국 국립표준기술연구소(NIST) 표준 양자내성 암호 ML-DSA를 프로토콜에 적용했다. 기존 전자서명과 함께 사용하는 '이중 보호 구조'를 통해 현재의 해킹 기술뿐 아니라 향후 양자컴퓨터 기반 공격까지 대비했다.

한국첨단소재는 '세션 키(Session Key)' 기술을 통해 최초 1회만 강력한 양자보안 인증을 수행한 이후 거래는 빠르고 가볍게 처리하도록 설계했다. 계정 추상화(Account Abstraction) 기술과 스마트 컨트랙트 지갑을 지원해 메타마스크(MetaMask) 등 기존 이더리움 지갑 사용자들도 복잡한 변경 과정 없이 양자내성 서명 환경으로 전환할 수 있다. 이로 인해 거래 처리 속도는 개선되고 수수료 부담은 낮아진다.

회사 관계자는 "이번 프로젝트는 단순 기술 검증이나 테스트넷 수준을 넘어, 실제 서비스와 자산 이동이 가능한 상용화 네트워크로 구현됐다"며 "향후 블록체인 산업의 패러다임을 '기술 경쟁'에서 '보안 인프라 경쟁'으로 전환시키는 신호탄이 될 것"이라고 설명했다.

또한 "단순한 기술 구현을 넘어 글로벌 시장에서도 신뢰 가능한 인프라로 자리매김하기 위한 기반을 구축하고 있으며, 이는 향후 기관 투자자와 금융권 참여를 유도하는 데 핵심 요소가 될 것"이라며 "디지털 자산 시장은 결국 '보안이 곧 가치'인 구조로 재편될 것이고, 퀀텀쉴드는 그 중심에서 핵심 인프라 역할을 하게 될 것"이라고 강조했다.

한편 한국첨단소재는 글로벌 블록체인 보안 기업 서틱(CertiK)과의 협력을 통해 네트워크 안정성을 강화하고 있으며, 퀀텀쉴드 네트워크를 기반으로 스테이블코인, 기관 자금, 디지털 금융 인프라를 아우르는 생태계 구축에 나설 계획이다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
애플 폴더블 출격에 삼성 '흔들' [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 애플이 올 하반기 폴더블 스마트폰 출시를 예고하면서, 삼성전자의 시장 점유율이 하락할 수 있다는 전망이 나왔다. 14일 카운터포인트리서치는 올해 북미 폴더블 시장이 전년 대비 48% 성장하는 가운데, 애플이 점유율 46%를 확보할 것으로 내다봤다. 북미 폴더블 스마트폰 시장 점유율 전망 [사진=카운터포인트리서치] 이에 따라 삼성전자의 점유율은 지난해 51%에서 올해 29%로 낮아질 것으로 예상했다. 애플이 프리미엄 시장과 기존 아이폰 사용자 기반을 바탕으로 수요를 흡수하면서 경쟁 강도가 높아질 것이란 분석이다. 삼성전자는 이에 대응해 화면을 넓힌 '와이드형' 갤럭시 Z 폴드 등 라인업 확장을 준비하고 있지만, 애플의 본거지인 북미 시장에서 차별화된 경쟁력을 확보하는 데는 부담이 따를 것이라고 봤다. 삼성전자는 오는 7월 새 폴더블 시리즈 공개를 앞두고 있다. 카운터포인트리서치는 애플의 진입이 폴더블 시장 확대와 동시에 기존 안드로이드 수요 일부를 흡수할 것으로 전망했다. syu@newspim.com 2026-04-14 17:23
사진
김건희, 尹 대면 법정서 증언 거부 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 김영은 기자 = 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 김 여사는 증인 선서를 마친 직후부터 증언을 거부했고, 윤 전 대통령은 옅은 미소를 띤 채, 김 여사를 바라봤다. 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관)는 이날 정치자금법 위반 혐의를 받는 윤 전 대통령과 명태균 씨 사건의 속행 공판을 열었다. 김 여사는 이날 오후 2시 8분께 검정색 수트를 차림으로 법정에 들어섰다. 윤 전 대통령은 증인석에 착석한 김 여사를 확인하고, 증인 선서를 이어가는 김 여사를 지그시 바라봤다. 김건희 여사가 14일 윤석열 전 대통령의 '여론조사 무상 제공' 의혹 재판에 출석해 윤 전 대통령과 처음으로 법정에서 대면했다. 사진은 지난 8월 김 여사가 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문에 출석하는 모습. [사진=사진공동취재단] 이후 김 여사는 오후 2시 11분께부터 증언을 거부하는 입장을 보였다. 윤 전 대통령은 옅은 미소를 유지하며 김 여사를 바라봤다. 이번 공판에서는 김 여사와 함께 김태열 전 미래한국연구소장에 대한 증인신문이 예정돼 있다. 윤 전 대통령은 지난해 7월, 김 여사는 같은 해 8월 각각 내란 특별검사팀(특별검사 조은석)과 김건희 특별검사팀(특별검사 민중기)에 의해 구속기소됐다. 이후 두 사람은 별도로 수감돼 재판을 받아오면서 법정에서 직접 마주한 적은 없었다. yek105@newspim.com   2026-04-14 14:53

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동