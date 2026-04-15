장인화 회장 "탈탄소는 공조의 문제"…글로벌 철강사 협력 강조

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 포스코그룹 장인화 회장이 13일(현지시간) 독일 베를린에서 열린 세계철강협회 정기회의에 참석해 글로벌 철강업계의 탈탄소 전환을 위한 공조 필요성을 강조했다.

14일(베를린 현지시간) 포스코가 세계철강협회 '지속가능성 최우수 멤버(Sustainability Champion)'에 선정됐다. (왼쪽부터)장인화 포스코그룹 회장, 우르 달베레르(Uğur Dalbeler) 세계철강협회장 겸 튀르키예 촐라콜루 메탈루지(Çolakoğlu Metalurji A.Ş.) 회장. [사진=포스코그룹]

장 회장은 협회 집행위원회 회의에서 에너지 위기와 지정학적 리스크, 탄소 배출 기준 표준화 등 주요 현안을 논의하고 포스코의 탈탄소 로드맵을 공유했다.

그는 탄소저감 강재가 시장에서 정당한 가치를 인정받기 위해서는 업계 전반의 협력과 연대가 필수적이라고 강조했다. 이어 인도 JSW, 중국 하강그룹 등 주요 기업과의 연쇄 회동을 통해 탄소저감 기술과 공급망 안정화, 해외 투자 협력 방안을 모색했다.

포스코는 이번 회의에서 '지속가능성 최우수 멤버'로 선정되며 5년 연속 수상의 성과도 거뒀다. 이는 글로벌 철강업계 내 ESG 경쟁력과 지속가능 경영 역량을 다시 한번 입증한 것으로 평가된다.

chanw@newspim.com