이정현 국민의힘 공관위장 이틀 만에 복귀 "권한, 무거운 책임으로 받아들여"

"공천 과정서 필요한 결단 피하지 않겠다"

[서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 이정현 국민의힘 공천관리위원장이 15일 전격 사퇴 의사를 밝힌 지 이틀 만에 다시 직을 수행하겠다고 입장을 밝혔다.

이 위원장은 이날 오전 입장문을 통해 "어제 저녁 장동혁 당 대표께서 공천혁신을 완수해 달라며 공관위원장인 제게 공천과 관련된 전권을 맡기겠다는 뜻을 전해왔다"며 "그 권한을 무거운 책임으로 받아들이고 염치없지만 다시 공관위원장 직을 수행하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 김학선 기자 = 이정현 지방시대위원회 부위원장이 26일 정부서울청사에서 열린 '제8차 사회관계장관회의'에 참석해 전화통화를 하고 있다. 2023.09.26 yooksa@newspim.com

앞서 이 위원장은 지난 13일 언론 공지를 통해 "공천 과정에서 변화와 혁신을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다"며 사퇴 의사를 밝혔다.

이에 장 대표는 자신의 페이스북을 통해 "이번 지방선거 승리를 위해서는 이 위원장의 역할이 반드시 필요하다"며 "다시 공관위를 이끌어 혁신공천을 완성해 주시라"고 복귀를 설득했다.

이날 이 위원장은 "앞으로 공천 과정에서 필요한 결단이 있다면 피하지 않겠다. 기득권이든 관행이든 국민의 눈높이에 맞춰 과감히 바꾸겠다"고 목소리를 높였다.

그는 "경쟁이 없는 곳에는 경쟁을 만들고, 정치의 문을 청년과 전문가에게 더 크게 열겠다. 속도와 결단으로 공천을 진행하고 그 과정에서 생기는 비판과 책임은 제가 받겠다"고 강조했다.

그러면서 "지금 우리 당의 상황은 평상시 방식으로는 이 위기를 돌파하기 어렵다. 지금 국민의힘은 정치적으로 심각한 위기 속에 있다. 이럴 때 필요한 것은 작은 처방이 아니라 근본적인 변화"라고 설명했다.

이 위원장은 "의사가 심장이 멈춘 환자를 살리기 위해 전기충격을 가하듯이 지금 우리 당에도 그 정도의 결단과 충격이 필요하다. 그렇게라도 하지 않으면 국민의힘은 국민의 힘에 의해 존망이 위태로울 수준의 심판을 받게 될 것"이라고 덧붙였다.

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