'보이콧' 오세훈에 공관위원장 사퇴까지…국민의힘 지선 공천 '파열음'

이정현 공관위원장 돌연 사퇴…차질 불가피

오세훈 혁신선대위 요구 속 지도부와 긴장 고조

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 국민의힘 지방선거 공천을 총괄하던 이정현 공천관리위원장이 13일 돌연 사퇴하면서 당 공천 체계가 흔들리고 있다.

대구·부산 공천 방식을 둘러싼 공관위 내부 이견에 오세훈 서울시장의 공천 신청 보류 문제까지 겹치면서 당내 갈등이 동시에 표면화되는 양상이다.

이 위원장은 이날 언론에 공지한 '사퇴의 변'을 통해 "이번 공천 과정에서 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려고 했다"며 "여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다"고 밝혔다.

◆ 돌연 사퇴, 지도부도 몰랐다…"대구·부산 경선 방식 이견 있었던 듯"

이 위원장의 사퇴는 당 지도부도 사전에 인지하지 못했던 것으로 전해졌다.

장동혁 국민의힘 대표는 이날 국회에서 기자들과 만나 "오늘 국회에 나와서 오전 9시10분쯤 보고를 받았다"며 "바로 연락을 드렸는데 전화기가 꺼져 있는 것 같다. 연락이 닿는 대로 이정현 위원장을 만나 말씀을 듣겠다"고 말했다.

공관위 내부에서는 대구와 부산시장 후보 경선 방식 등을 둘러싼 의견 차이가 있었던 것으로 전해졌다.

정희용 국민의힘 사무총장은 기자들과 만나 "어제 공관위 회의 말미에 대구, 부산 경선 방식에 대해 이 위원장이 생각하는 방향과 공관위원들 간에 약간 이견이 있었다"고 설명했다.

박준태 국민의힘 당 대표 비서실장은 기자들과 만나 "여러 지역에서 혁신적인 공천을 하려는 의지가 있었던 것 같은데 현실적인 문제와 조정이 쉽지 않았던 것 같다"며 "구체적인 사퇴 이유는 공식 입장문 외에는 들은 바 없다"고 말했다.

◆ 오세훈 '보류' 발언 후 돌연 사퇴…"특정 요구와 관련짓지 말아달라"

공관위원장 사퇴 시점이 오세훈 서울시장의 공천 신청 보류 상황과 겹치면서 당 안팎에서는 두 사안이 맞물린 것 아니냐는 해석도 나온다. 오 시장은 광역단체장 후보 등록 마감과 추가 접수에도 응하지 않으며 혁신선거대책위원회 구성과 당 노선 변화를 요구하고 있다.

당 안팎에서는 혁신선대위 요구가 사실상 장동혁 대표의 2선 후퇴 요구로 읽힐 수 있다는 해석도 나왔으나 당 지도부는 이에 대해 신중한 입장을 보이고 있다.

박성훈 국민의힘 수석대변인은 이날 기자들과 만나 "사퇴 배경은 본인이 밝힌 내용 그대로 봐야 할 것 같다"면서 "사퇴가 특정 정치인의 요구와 관련해 해석되는 것은 아니다"라고 했다.

오 시장이 요구한 혁신선거대책위원회 구성과 관련해 지도부는 부정적인 기류를 보였다. 박 수석대변인은 "혁신 선대위가 당대표가 물러나야 한다는 의미라면 받아들이기 어렵다"며 "당 대표와 의원 전원의 뜻으로 도출한 결의문이 존중받지 못하는 점도 안타깝게 생각한다"고 말했다.

서울시장 공천 문제 역시 변수로 남아 있다. 박 수석대변인은 "공관위원장과 위원들이 투명하게 판단할 것으로 생각한다"면서도 "개인적으로는 추가 접수나 전략공천 모두 열려 있다고 본다"고 말했다.

◆ 공관위원장 사퇴에 오세훈 변수까지...국민의힘 '내홍' 여전

공관위원장 사퇴로 공천 관리 체계가 흔들리면서 수도권 선거 전략에도 영향이 불가피할 것이라는 관측이 나온다.

당 지도부는 당분간 정희용 사무총장이 공관위원장 직무대행을 맡아 공천 절차를 이어간다는 방침이지만, 서울시장과 경기지사 등 주요 지역 공천을 둘러싼 당내 논쟁이 계속될 경우 선거 전략 전반에도 파장이 이어질 수 있다는 전망이 나온다.

실제로 서울 지역 초선인 김재섭 국민의힘 의원은 이날 라디오 인터뷰에서 "장 대표가 혁신선대위를 안 받을 것이라면 서울 선거는 그냥 내버려 두시는 게 나을 것"이라며 지도부를 공개 비판하기도 했다.

