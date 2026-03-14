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2026.03.14 (토)
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뉴욕증시, '유가 100달러' 이틀째 충격에  일제히 하락 마감

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브렌트유 이틀째 100달러 웃돌아
트럼프 "다음 주 이란 타격 강화" 발언에 전쟁 긴장 고조
4분기 GDP 0.7% '반토막'·1월 PCE 3.1% 상회
성장 둔화 속 고물가' 직면
3대 지수 3주 연속 하락세

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕 증시가 13일(현지시간) 이틀 연속 배럴당 100달러를 상회한 국제 유가 충격에 일제히 하락 마감했다. 중동 전쟁 격화 우려에 미국 경제의 성장 둔화 지표까지 겹치면서 시장에는 스태그플레이션(경기 침체 속 물가 상승)에 대한 공포가 짙게 깔렸다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 119.38포인트(0.26%) 내린 4만6558.47에 마쳤다. 대형주 중심의 S&P500지수는 40.43포인트(0.61%) 밀린 6632.19를, 기술주 중심의 나스닥 지수는 206.62포인트(0.93%) 하락한 2만2105.36으로 집계됐다.

이란 전쟁을 둘러싼 불확실성은 이날도 유가를 끌어올리며 증시를 압박했다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 "다음 주 이란을 강력하게 타격하겠다"고 공언하며 전쟁 격화 가능성을 시사한 점은 시장의 우려를 유지했다.

유가는 오름세를 이어갔다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 3.11% 오른 98.71달러에, 브렌트유 5월물은 2.67% 급등한 103.14달러에 마감하며 이틀 연속 100달러선을 상회했다.

머피 앤 실베스트의 폴 놀티 수석 시장 전략가는 "최근 에너지 시장의 변동성은 가상화폐 역사상 가장 극심했던 시기와 견줄 만한 수준"이라며 "현재 시장은 펀더멘털이 아닌 철저히 감정에 의해 좌우되고 있어 장기 투자는커녕 단기 트레이딩조차 무의미한 상황"이라고 지단했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.14 mj72284@newspim.com

개장 전 발표된 경제 지표는 시장의 절망감을 더했다. 미 상무부에 따르면 지난해 4분기 미국 GDP 성장률 수정치는 연율 0.7%로 집계되어 속보치(1.4%)의 절반 수준으로 뚝 떨어졌다. 반면 연방준비제도(Fed)가 주시하는 1월 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수는 전년 대비 3.1% 상승해 연준의 목표치(2%)를 크게 웃돌았을 뿐 아니라 전월(3.0%)보다도 가팔라졌다.

트레이드스테이션의 데이비드 러셀 글로벌 시장 전략 책임자는 "GDP 하방 조정은 에너지 위기 속에 맞이한 뼈아픈 현실 점검이며, 이는 스태그플레이션 위험을 한층 높이고 있다"고 분석했다. 그는 부진한 내구재 수주 데이터 등을 언급하며 "경제가 예상보다 취약한 상태에서 위기에 진입해 투자자들에게 상당한 난제가 될 것"이라고 덧붙였다.

주간 기준으로 뉴욕 증시 3대 지수는 모두 3주 연속 내림세를 기록했다. S&P500 지수의 경우 지난해 3월 이후 최장기 약세 국면에 진입했다. 시장의 시선은 이제 오는 18일로 예정된 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의로 향하고 있다. 연준이 기준금리를 3.50~3.75%로 동결할 것이 유력한 가운데, 전쟁과 경기 지표 악화에 대해 어떤 재평가를 내놓을지가 관건이다.

업종별로는 유가 상승 속에서 에너지 업종이 0.41% 올랐고 필수 소비업 역시 0.54% 상승했다. 유틸리티는 0.94% 전진했다. 반면 원자재는 1.04% 밀렸으며 기술업과 커뮤니케이션 서비스는 각각 1.29%, 1.04% 하락했다.

종목별로는 소프트웨어 기업 어도비가 최고경영자(CEO)의 사임 소식에 7.58% 급락했다. 이번 주 급등세를 탔던 비료 관련주들은 차익 실현 매물이 쏟아지며 인트레피드 포타시는 7.33%, 모자이크는 6.54%, CF 인더스트리스는 4.73% 각각 하락했다. 화장품 유통업체 울타뷰티(Ulta Beauty)는 실적 부진 여파로 14.24% 폭락했다.

'월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX) 전장보다 0.18% 오른 27.28을 기록하며 불안한 장세를 대변했다.

mj72284@newspim.com

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[단독] "반차 쓰면 30분 일찍 퇴근" [세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 반차를 사용해 하루 4시간 근무할 경우 휴게시간을 사용하지 않고 퇴근할 수 있도록 보장하는 내용의 근로기준법 개정안이 국회에서 발의된다. 근로시간 단축, 연차 휴가 분할 사용, 육아·돌봄 등으로 반일 근무 형태가 확대된 가운데 현행 법체계는 4시간 근무한 근로자에게 법정 휴게시간 30분을 부여하고 있다. 개정안은 휴게시간 때문에 퇴근이 늦어지는 불편을 해소한다는 취지에서 마련됐다. 12일 국회에 따르면 박홍배 더불어민주당 의원은 이 같은 내용을 담은 근로기준법 개정안을 이르면 이번 주 대표 발의할 예정이다. 현행 근로기준법은 4시간 근로한 경우 30분 이상, 8시간 근로한 경우 1시간 이상의 휴게시간을 부여한다. 휴식은 근로시간 도중에 부여하도록 규정됐다. 통상 8시간 근로자에게 부여되는 점심시간 1시간이 법정 휴게시간에 해당한다. [서울=뉴스핌] 윤창빈 기자 = 박홍배 더불어민주당 의원이 지난해 10월 15일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 기후에너지환경노동위원회의 고용노동부 국정감사에서 스마트 안전고리 시연을 하고 있다. 2025.10.15 pangbin@newspim.com 문제는 4시간 근로한 근로자가 퇴근을 희망해도 휴게시간 30분을 채우기 위해 사업장에 더 머물러 있어야 하는 어려움이 현장에서 이어지고 있다는 점이다. 시간 단위 연차 사용에 대한 명확한 법적 근거가 없어 사업장별 운영 기준이 상이하고, 육아·돌봄·자기계발 등 다양한 생활 수요에 현행 제도가 대응하지 못한다는 지적도 제기됐다. 개정안의 골자는 근로자가 4시간 근무 후 바로 퇴근할 것을 명시적으로 요청한 경우, 30분 휴게시간 없이 퇴근할 수 있도록 근로시간 유연성을 높인다는 것이다. 연차는 근로자의 의지에 따라 시간 단위 등으로 분할 사용할 수 있도록 보장하는 내용도 담고 있다. 반차 법제화 및 반일 근무 시 휴게시간 미적용 명문화는 지난해 12월 실노동시간 단축 로드맵 추진단의 논의 결과에도 포함됐다. 당시 추진단은 반차 사용의 경우 올해 법제화할 것을 목표로 제시한 바 있다. 박홍배 의원은 "반일 근무가 늘어나는 현실에서 4시간 근무 후 바로 퇴근하려는 노동자에게 휴게시간 때문에 추가로 사업장에 머물도록 하는 것은 제도와 현장의 괴리를 보여주는 사례"라며 "근로시간 제도도 변화하는 노동 현실에 맞게 합리적으로 정비할 필요가 있다"고 강조했다. sheep@newspim.com 2026-03-12 10:07
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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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