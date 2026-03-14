윤상현 "독도는 논쟁의 여지 없는 우리 영토...엄중하고 냉정하게 대응해야"

다카이치 日 총리 "독도가 일본 영토라는 인식 알려 나갈 것" 발언

윤상현 "외교부, 하루 지나 늑장대처...국제 분쟁화 막아야"

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 윤상현 국민의힘 의원은 14일 다카이치 사나에 일본 총리의 독도 영유권 주장에 대해 "독도는 역사적으로, 지리적으로, 그리고 국제법적으로 명백한 대한민국의 영토"라며 "어떠한 논쟁의 여지도 있을 수 없다"고 밝혔다.

앞서 다카이치 총리는 지난 12일 중의원 예산위원회에서 참정당 의원이 지난달 '다케시마의 날' 행사에 각료를 보내지 않은 이유를 묻자 "언젠가 각료 파견을 실현하기 위한 환경을 만들어 가고자 한다"며 "독도가 일본 영토라는 인식을 국제사회에 확실히 알려 나갈 것"이라고 주장해 파문을 일으켰다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 윤상현 국민의힘 의원. 2025.10.23 mironj19@newspim.com

윤 의원은 이날 자신의 페이스북을 통해 "대한민국의 영토 주권을 부정하는 망언에 대해서는 분명하고 엄중하게 대응해야 한다"면서 "동시에 국익을 위한 외교의 원칙과 전략을 냉정하게 점검해야 한다"고 강조했다.

이어 "외교부는 이 같은 망언이 있고 하루 지난 오늘 13일 오후 5시에서야 비로소 '독도는 역사적·지리적·국제법적으로 명백한 우리 고유의 영토이며, 독도에 대한 일본의 어떠한 부당한 주장에도 단호하고 엄중히 대응해 나갈 것'이라는 입장을 밝혔다"고 지적했다.

그러면서 "영토 주권 문제에 대해서는 신속하고 분명한 대응이 필요한데 정부가 안이하게 너무 늑장대처했다는 비판을 자초했다"고 꼬집었다.

윤 의원은 "외교에는 분명한 원칙과 함께 국익을 고려한 전략이 필요하다"며 "독도를 국제적 분쟁 사안으로 만들려는 일부 세력의 의도에 우리가 스스로 휘말려서는 안 된다"고 했다.

또 "독도는 이미 대한민국이 확고한 실효적 지배를 하고 있는 우리의 영토"라며 "우리가 스스로 이 문제를 국제 분쟁처럼 키워서는 안 된다"고 역설했다.

그는 "일본의 부당한 주장에는 외교적 채널을 통해 분명하고 강력히 항의하되, 최고위급의 감정적 대응으로 사태를 악화시키는 것은 신중해야 한다"고 말했다.

아울러 "글로벌 안보 환경이 요동치고 있고 동북아 정세 역시 복잡하게 움직이고 있다"며 "이러한 상황에서 한일 관계 또한 냉정하고 전략적으로 관리해야 할 중요한 외교 과제"라고 강조했다.

윤 의원은 "독도는 대한민국의 영토"라며 "정부는 단호함과 전략을 함께 갖춘 외교로 독도 영토 주권을 굳건히 지켜나가야 한다"고 촉구했다.

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