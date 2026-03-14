[분양캘린더] 강서구 ′래미안 엘라비네′ 등 5645가구 분양

'마곡 반값 아파트' 206가구 청약…전매제한 10년

서초구 서초동 '아크로드서초' 등 6곳 모델하우스 개관 예정

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 14일 부동산R114에 따르면 3월 셋째 주에는 전국 10개 단지 총 5645가구(일반분양 2837가구)가 분양을 시작한다. 서울 강서구 방화동 래미안엘라비네, 서울 강서구 마곡동 마곡지구17단지, 경기 가평군 설악면 썬밸리오드카운티가평설악 등에서 청약을 진행한다.

서울주택도시공사(SH)는 서울 강서구 마곡동 일원에서 토지임대부 분양주택인 마곡지구17단지를 분양한다. 토지임대부 분양주택은 토지는 공공이 소유하고 건물 소유권은 수분양자가 가지는 방식으로 이른바 반값 아파트라 불린다.

건물 분양가는 전용면적 59㎡ 2억9665만원~3억4332만원, 전용면적 84㎡ 4억952만원~4억5308만원이다. 토지임대료는 전용면적 59㎡가 66만3900원, 전용면적 84㎡가 94만6000원이며 월 토지임대료의 최대 60%를 보증금으로 전환해 납부할 수도 있다.

해당 단지는 분양가상한제 적용주택, 토지임대부 분양주택 및 투기과열지구에서 공급되는 주택으로 재당첨제한 10년, 전매제한 10년, 거주의무기간 5년이 적용된다. 오는 16일 접수를 시작하며 총 557가구 중 206가구를 이번에 공급한다.

견본주택은 서울 서초구 서초동 아크로드서초, 서울 영등포구 문래동5가 더샵프리엘라, 대전 중구 용두동 해링턴플레이스오룡역 등 6곳이 개관할 예정이다.

DL이앤씨는 서울 서초구 서초동 일원에서 서초신동아아파트 주택재건축사업을 통해 아크로드서초를 분양할 예정이다. 지하 4층~지상 최고 39층, 16개 동, 총 1161가구 중 전용면적 59㎡ 56가구를 일반분양한다.

지하철 2호선 및 신분당선 강남역이 가깝고 경부고속도로 서초IC가 인접해 서울 도심 및 외곽 지역 이동이 용이하다. 서이초, 서운중을 도보로 통학할 수 있고 대치동 학원가도 차량 15분 거리에 위치해 교육 여건이 우수하다. 강남 주요 업무지구로의 직주근접성이 뛰어나고 강남역을 중심으로 다양한 상권이 형성돼 있어 생활이 편리하다.

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