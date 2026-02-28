[분양캘린더] 천안 천안아이파크시티5·6단지 등 5961가구 분양

경기 수원시 '두산위브더센트럴수원' 등

견본주택 4곳 개관

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 3월 첫째 주에는 전국 5개 단지 총 5961가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양 물량은 3440가구다.

3월 첫째 주 분양캘린더 [그래픽=홍종현 뉴스핌 기자]

28일 부동산 정보업체 '부동산R114'에 따르면 이번 주에는 서울 노원구 상계동 '해링턴플레이스노원센트럴', 경기 구리시 수택동 '구리역하이니티리버파크', 충남 천안시 성성동 '천안아이파크시티5·6단지' 등에서 청약을 진행한다.

HDC현대산업개발은 충남 천안시 서북구 성성동 60-9번지(5단지), 39-7번지(6단지) 일원에서 '천안아이파크시티5·6단지'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 35층, 전용 84~197㎡로 구성된다. 5단지는 7개동, 총 882가구 중 임대분 45가구를 제외한 837가구를 일반분양한다. 6단지는 9개동 규모로 총 1066가구 중 임대분 54가구를 제외한 1012가구를 공급한다.

2029년 개통 예정인 지하철 1호선 부성역 역세권 아파트다. 단지 주변은 아이파크 브랜드타운을 형성하고 있으며 성성호수공원이 맞닿아 있다. 단지 중심 반경 4㎞ 내 천안일반산업단지, 아산스마트밸리, 백석농공단지 등이 위치해 직주근접성이 우수하다.

견본주택은 경기 수원시 영화동 '두산위브더센트럴수원', 경기 부천시 원미동 '부천역에피트어바닉', 대구 수성구 수성동4가 '범어역파크드림디아르' 등 4곳이 개관할 예정이다.

두산건설은 경기 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원에 수원111-3구역 주택재개발사업을 통해 '두산위브더센트럴수원'을 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 6개동, 총 556가구 규모로 조성되며 이 중 전용 59·84㎡, 275가구를 일반분양한다.

도보 거리에 2029년 개통을 목표하는 신분당선 연장선(광교~호매실)이 신설될 예정이다. 영동고속도로 북수원IC, 용인서울고속도로 등 광역 도로 교통망이 잘 갖춰져 있다. 관공서, 대학병원, 대형 쇼핑몰 등이 근거리에 위치하며 광교신도시도 인접해 생활 인프라를 함께 공유할 수 있다.

