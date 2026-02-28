[분양캘린더] 천안 천안아이파크시티5·6단지 등 5961가구 분양

견본주택 4곳 개관
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 3월 첫째 주에는 전국 5개 단지 총 5961가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양 물량은 3440가구다.
28일 부동산 정보업체 '부동산R114'에 따르면 이번 주에는 서울 노원구 상계동 '해링턴플레이스노원센트럴', 경기 구리시 수택동 '구리역하이니티리버파크', 충남 천안시 성성동 '천안아이파크시티5·6단지' 등에서 청약을 진행한다.
HDC현대산업개발은 충남 천안시 서북구 성성동 60-9번지(5단지), 39-7번지(6단지) 일원에서 '천안아이파크시티5·6단지'를 분양한다. 지하 2층~지상 최고 35층, 전용 84~197㎡로 구성된다. 5단지는 7개동, 총 882가구 중 임대분 45가구를 제외한 837가구를 일반분양한다. 6단지는 9개동 규모로 총 1066가구 중 임대분 54가구를 제외한 1012가구를 공급한다.
2029년 개통 예정인 지하철 1호선 부성역 역세권 아파트다. 단지 주변은 아이파크 브랜드타운을 형성하고 있으며 성성호수공원이 맞닿아 있다. 단지 중심 반경 4㎞ 내 천안일반산업단지, 아산스마트밸리, 백석농공단지 등이 위치해 직주근접성이 우수하다.
견본주택은 경기 수원시 영화동 '두산위브더센트럴수원', 경기 부천시 원미동 '부천역에피트어바닉', 대구 수성구 수성동4가 '범어역파크드림디아르' 등 4곳이 개관할 예정이다.
두산건설은 경기 수원시 장안구 영화동 93-6번지 일원에 수원111-3구역 주택재개발사업을 통해 '두산위브더센트럴수원'을 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 29층, 6개동, 총 556가구 규모로 조성되며 이 중 전용 59·84㎡, 275가구를 일반분양한다.
도보 거리에 2029년 개통을 목표하는 신분당선 연장선(광교~호매실)이 신설될 예정이다. 영동고속도로 북수원IC, 용인서울고속도로 등 광역 도로 교통망이 잘 갖춰져 있다. 관공서, 대학병원, 대형 쇼핑몰 등이 근거리에 위치하며 광교신도시도 인접해 생활 인프라를 함께 공유할 수 있다.
chulsoofriend@newspim.com