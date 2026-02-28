뉴욕증시 일제히 하락 마감…'끈적한 물가'에 금리 인하 기대 후퇴

전체기사 최신뉴스 GAM
[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 미국 뉴욕증시에서 주요 지수가 27일(현지시간) 일제히 하락 마감했다. 월간 기준으로도 주요 지수는 인공지능(AI) 디스럽션(파괴적 혁신)에 대한 우려와 관세 불확실성, 끈적한 인플레이션 지표에 약세를 면치 못했다.

이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 521.28포인트(1.05%) 내린 4만8977.92에 마감했다. 대형주 위주의 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전장보다 29.98포인트(0.43%) 밀린 6878.88, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 21.17포인트(0.92%) 떨어진 2만2668.21에 각각 거래를 마쳤다.

이날 개장 전 발표된 도매 물가는 예상보다 큰 폭으로 올랐다. 미 노동부는 지난달 근원 생산자물가지수(PPI)가 한 달 전보다 0.8% 올랐다고 밝혔다. 이는 지난해 12월 0.6%보다 커진 상승폭으로, 월가 기대치인 0.3%도 크게 웃돌았다.

소비자 물가의 선행지표로 여겨지는 생산자 물가가 예상보다 크게 오르면서 시장에서는 미 연방준비제도(Fed)가 금리 인하를 하반기로 미룰 수 있다는 전망이 부각됐다.

인터그레이티드 파트너스의 스티븐 콜라노 수석투자책임자(CIO)는 "인플레이션 문제는 아직 해결되지 않았다"며 "이는 연준에 성장을 촉진하기 위해 금리를 인하할지, 아니면 인플레이션과의 싸움을 이어가기 위해 금리를 동결할지 결정해야 하는 난제를 안겨주고 있다"고 평가했다. 이어 "이는 올해 남은 기간 통화 정책이 어느 방향으로 흘러갈지에 대한 불확실성을 낳을 뿐"이라고 지적했다.

뉴욕증권거래소(NYSE) 트레이더.[사진=로이터 뉴스핌] 2026.02.28 mj72284@newspim.com

업종 및 특징주를 보면, 잭 도시의 블록은 전체 직원의 절반에 가까운 4000명 이상을 감원한다는 발표로 16.82% 급등했다. 반면 사모대출 업계는 영국 주택담보대출업체 마켓파이낸셜솔루션(MFS)의 파산 여파로 크게 하락했다. 아폴로와 제프리스는 각각 8.57%, 9.31% 내렸으며, 최근 유동성 제한과 자산 매각 여파로 타격을 입었던 블루 아울도 5.97% 밀렸다. 이날 S&P500 금융업종은 1.99% 하락했다.

파라마운트 글로벌이 워너브러더스디스커버리(WBD)를 1100억 달러에 인수하기로 최종 합의하면서, 인수전에서 발을 뺀 넷플릭스는 13.77% 급등했다. 파라마운트 주가 역시 20%대 치솟았다. 반면 피인수 기업인 워너브러더스는 2.19% 내렸다.

이날 '월가의 공포지수'로 불리는 시카고옵션거래소(CBOE) 변동성지수(VIX)는 전장보다 6.60% 오른 19.86을 기록했다.

미 국채금리는 하락했다. 뉴욕 채권시장에서 10년 만기 미 국채 수익률은 전장보다 5.5bp(1bp=0.01%포인트) 내린 3.962%를 기록했다. 정책 금리에 민감한 2년물은 5.9bp 하락한 3.389%를 가리켰다. 통상 채권 금리는 가격과 반대로 움직인다.

미 달러화는 약세를 보였다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 전장보다 0.22% 하락한 97.58을 가리켰다. 유로/달러 환율은 0.19% 오른 1.1822달러, 달러/엔 환율은 0.04% 밀린 156.08엔을 각각 나타냈다.

국제유가는 미국과 이란이 핵 협상을 다음 주까지 연장하기로 하면서 상승했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 4월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 배럴당 1.81달러(2.79%) 오른 67.02달러에 마감했다. 런던 ICE 선물거래소의 브렌트유 4월물도 1.73달러(2.45%) 상승한 72.48달러를 기록했다.

주간 기준으로 다우지수와 S&P500지수는 각각 1.3%, 0.4% 내렸고 나스닥 지수도 1.0% 하락했다. 월간 기준으로는 다우지수가 0.2% 오른 반면, S&P500지수와 나스닥 지수는 각각 0.9%, 3.4% 하락했다. 이번 달 S&P500지수와 나스닥 지수의 낙폭은 지난해 3월 이후 가장 컸다.

카슨 그룹의 라이언 디트릭 수석 시장 전략가는 "이날의 약세에 더해진 것은 예상보다 뜨거운 인플레이션 지표였으며, 이는 하반기 연준이 비둘기파적일 것이라는 기대를 뒤로 미룰 가능성이 있다"고 설명했다. 그는 이어 "2월을 마무리하며 우리는 시장 곳곳에 여전히 일부 균열이 존재한다는 점을 상기하게 됐다"면서도 "2월은 힘든 시기였지만 미국 기업들은 4분기에 14%가 넘는 실적 증가를 바라보고 있다. 실적이 장기적인 주가 상승을 견인한다는 것이 현실이며 이번은 매우 인상적인 실적 시즌이었다"고 덧붙였다.

다음 주 뉴욕증시 역시 AI가 산업 전반에 미칠 영향에 대한 투자자들의 고민으로 긴장 상태를 유지할 전망이다. 만 그룹의 크리스티나 후퍼 수석 시장 전략가는 "AI를 대체되는 대신 이를 활용함으로써 실제로 승자로 부상할 이들과 희생자가 될 수 있는 이들에 대해 계속해서 공방이 이어지고 있다"며 "현재로서는 그 점에 대해 확정적인 것이 거의 없으므로, 그것이 계속해서 우려 사항이 될 것이라고 생각한다"고 설명했다.

주목할 만한 경제 지표로는 2월 고용지표가 있다. 2월 고용지표가 1월처럼 호조를 이어간다면 연준이 금리를 한동안 동결할 것이라는 기대가 더욱 강화할 전망이다.

mj72284@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

