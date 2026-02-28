전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
정치 국방·안보

속보

더보기

北김여정 노동당 총무부장 자리에...김정은 딸 주애 사격 모습도 공개

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

'金 씨 혈족' 4대 세습 본격화 형국
간부들에 소총 수여하며 '충성 맹세'
9차 당 대회 계기 후계 다지려는 듯

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장 김정은의 여동생 김여정이 노동당 총무부장에 보임된 것으로 드러났다.

관영 조선중앙통신과 노동신문 등 북한 매체들은 28일 김정은이 당 주요 간부와 군 지휘관에게 신형 소총을 선물로 증정한 소식을 전하면서 김여정을 '노동당 총무부장'으로 호칭했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은이 27일 당 주요 간부와 군 지휘관에게 신형 소총을 선물로 증정하고 있다. 이 자리에는 딸 주애가 함께해 '무기증서'를 챙기는 등 김정은을 보좌하는 모습을 드러냈다. 사진 왼쪽부터 노광철 국방상, 김정은, 딸 주애. [사진=북한매체 종합] 2026.02.28 yjlee@newspim.com

중앙통신 등은 무기 증정 행사 소식을 일제히 전하면서 "노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들인 조용원 동지, 김재룡 동지와 당 중앙위원회 총무부장 김여정 동지를 비롯한 주요 지도 간부들이 뜻깊은 선물을 수여받았다"고 전했다.

그동안 총무부장은 당 중앙위원회의 운영과 부서의 실무를 지원‧조정하는 역할을 맡아온 것으로 파악됐으나, 이번에 당 전문부서 가운데 핵심부서로 기능과 임무가 강화된 것으로 보인다.

노동당 선전선동부 부부장을 맡아온 김여정은 지난 19일부터 25일까지 진행된 노동당 제9차 대회에서 '부장'에 올랐으나 구체적인 담당 부서는 알려지지 않아왔다.

대북정보 관계자는 "그동안 당 중앙위 핵심부서는 조직지도부(대체로 조직 비서 겸임)였지만, 이번 북한 매체의 보도에서 김여정을 필두로 한 전문부서의 모양새가 드러나면서 상당한 권한이 부여된 것으로 보인다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 노동당 총무부장에 보임된 것으로 확인된 김정은의 여동생 김여정과 현송월 당 부부장(왼쪽부터)이 저격용 소총으로 사격을 하고 있다. 북한 매체들은 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은이 27일 핵심 간부와 군 지휘관에게 신형 소총을 선물로 줬다고 보도했다. [사진=북한매체 종합] 2026.02.28 yjlee@newspim.com

그동안 당 총무부장은 과거 이력이 거의 드러나지 않는 전문관료인 김봉철이 맡아왔다.

이날 김정은의 소총 수여행사에는 딸 주애가 나란히 자리해 '무기증서'를 나눠주는 등 존재감을 과시했다.

김정은은 행사 직후 간부들과 함께 야외사격장에서 저격용 소총을 직접 쏘는 모습도 드러냈는데, 여기에도 김주애가 등장해 직접 총을 쏘는 장면을 연출했다.

북한 매체들은 "김정은 동지의 특별선물을 받아 안은 간부들은 원수님의 두터운 신임과 기대를 심장깊이 새겨 안고 나라와 인민을 받들고 지키는 한길에서 한 치의 편차도 탈선도 모르는 제일충신으로 값 높은 삶을 빛내어갈 일심충성의 맹세를 다짐했다"고 전해 이번 행사가 당 9차대회를 계기로 간부들의 충성을 유도하기 위한 데 맞춰져 있음을 드러냈다.

여동생인 김여정을 당 전문부서를 총괄하는 자리에 앉히고, 딸 주애를 핵심 간부들에게 소총을 수여하는 자리에 동행해 사격장면까지 공개한 것으로 두고 김정은이 당 9차대회 직후부터 후계구축에 속도감을 드러내려 한다는 분석이 나온다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은의 딸 주애가 27일 소총사격을 하고 있다. 북한이 김주애의 사격 장면을 공개한 건 이번이 처음이다. [사진=북한매체 종합] 2026.02.28 yjlee@newspim.com

yjlee@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동