이재명 대통령, '틱톡' 시작…"잘 부탁드린다"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 이재명 대통령이 28일 동영상 플랫폼 '틱톡'에 가입했다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 오전 X(구 트위터)에 틱톡을 가입하는 모습이 담긴 짧은 영상을 게시했다.
이 대통령은 "'팔로우'와 '좋아요', '댓글'까지 아시죠. 잘 부탁드립니다"라고 말했다. '손하트'와 '볼하트'도 만들어 보였다.
이 대통령은 전날 밤에는 틱톡 계정 가입을 암시하는 예고 영상을 올렸다.
