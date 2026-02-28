감사원 공직감찰본부장에 윤승기 외교국방감사국장

국민감사본부장 임동혁 공공재정회계감사국장 보임 인사

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 감사원은 공직감찰본부장에 윤승기 외교.국방감사국장이 보임 인사됐다고 28일 밝혔다.

감사원에 따르면 윤 본부장은 변호사 출신으로 각종 법령에 대한 해박한 지식과 온화한 리더십의 소유자로, 다양한 분야의 감사 경험과 균형감 있는 지휘 역량을 겸비했다는 평가를 받는다.

서울 종로구 감사원 [사진=뉴스핌DB]

윤 본부장은 외교·국방감사국장 등으로 재직하면서 '국방개혁 조직 재구조화', '방위력 개선사업', '주요 무기체계 및 전력지원체계' 분야 감사를 통해 방위력 강화 및 K-방산 활성화 등에 노력했다고 감사원은 전했다.

감사원은 국민감사본부장에는 임동혁 공공재정회계감사국장을 보임 인사했다.

감사원은 임 본부장이 공인회계사 출신으로 회계감사 분야 역량이 뛰어나며, 2023년 실무자협의회 평가에서 '우수 관리자'로 선정되는 등 리더십 측면에서도 높은 평가를 받는다고 전했다.

또 감사원에서 근무하면서 '중장기 재정관리제도 운영실태', '조세지출제도 운영 실태' 분야 감사를 통해 재정 정책의 건전성을 제고하는 등의 역할을 했다고 밝혔다.

