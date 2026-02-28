李대통령, 신임 산림청장에 박은식 현 산림청 차장 임명

음주사고 직권면직 7일 만

산림청 산림산업정책국장, 국제산림협력관 두루 거친 전문가

[서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 28일 신임 산림청장에 박은식 현 산림청 차장을 임명했다.

김인호 전 산림청장이 음주사고로 직권면직된 지 7일 만이다.

박은식 신임 산림청장 [사진=청와대]

강유정 대변인은 이날 서면브리핑을 내고 "박은식 신임 산림청장은 산림청 산림산업정책국장, 국제산림협력관 등 주요 보직을 두루 역임해 산림정책에 대한 경험과 전문성을 보유한 전문가"라며 "원만한 소통능력을 바탕으로 지자체와 임업 종사자, 환경단체 등 다양한 이해관계자들의 의견을 조율하는 능력이 뛰어나다는 평가를 받아왔다"고 인선 이유를 설명했다.

강 대변인은 "철저한 산불 예방 대책과 신속한 산불 진화 대응 역량을 강화하고 산림정책 전반에 대한 이해와 전문성을 바탕으로 산림청의 혁신을 이끌 적임자"라며 "산림청장 인사를 우선적으로 실시한 건 국민 안전과 밀접한 일이기 때문"이라고 했다.

강 대변인은 "신임 산림청장이 봄철 산불에 대비해 체계적인 산불 대비 태세를 확립하고 산불 대응 역량을 강화해주길 기대한다"고 했다.

박 신임 청장은 1970년 광주 출생으로, 광주 숭일고를 졸업한 뒤 서울대 임학과에서 학사, 서울대 대학원에서 산림자원학 석·박사 학위를 취득했다. 기술고시 36회로 공직에 입문했으며, 아시아산림협력기구(AFoCO) 사무차장 등을 지냈다.

박은식 신임 산림청장 프로필 [표=청와대]

