[르포] "신기술 가전 한눈에"...서울리빙디자인페어서 신제품 뽐낸 K-중기

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 국내 최대 규모 리빙·라이프스타일 전시회인 '서울리빙디자인페어'에 여러 중견기업이 참가해 자사 제품을 선보였다. 수면 분석과 로보틱스 기술 등 혁신 제품을 전면에 내세운 기업이 있는가 하면, 다양한 제품 라인업을 공개하며 종합 가전 기업으로서의 위상을 강조한 곳도 있었다.

◆ 코웨이 '슬립테크'·바프 '전신 스트레칭'...혁신 기술력으로 무장한 K-중기

28일 업계에 따르면 코웨이, 바디프랜드, 쿠쿠 등 국내 주요 가전 기업이 '2026 서울리빙 디자인페어'에 참석했다. 각 기업들은 자신의 장점을 부각시킬 수 있는 제품들을 부스 전면에 배치했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 코웨이 '비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈' 2026.02.27

우선 코웨이는 매트리스와 혁신 기술력을 결합한 매트리스 신제품을 부스 전면에 배치했다. 구체적으로 ▲비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈 ▲비렉스 안마 매트리스 M시리즈 ▲비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈 등 3종으로, 해당 제품들은 상반기에 출시를 앞두고 있다.

'비렉스 수면센서 매트리스 S시리즈'는 개인 수면 관리를 위한 슬립테크를 적용했다. 매트리스에 내장된 센서가 사용자의 수면시간·심박수 등을 매일 분석해 준다. 특히 수면 중 호흡 상태나 코골이 등 건강과 직결되는 요소들도 알려준다는 점이 놀라웠다.

'비렉스 스트레칭 모션베드 R시리즈'는 사용자가 침대에 누우면 자연스럽게 허리를 스트레칭해주는 것이 특징이다. 제품 내부에 탑재된 듀얼 스트레칭셀이 매트리스 중간 부분을 부드럽게 상승시키며 허리를 안정적으로 이완시켜준다. '비렉스 안마 매트리스 M시리즈'는 침대에 안마기기 마사지 기능을 결합한 슬립테크 제품이다.

바디프랜드도 내달 출시 예정인 '웨어러블 AI(인공지능) 헬스케어로봇 733'을 공개해 혁신 기술력을 뽐냈다. 해당 제품은 로보틱스 기술을 통해 팔다리는 물론 발목까지 움직여주며, 스탠딩 기술을 적용해 사용자의 안전한 승하차를 돕는 것이 특장점이다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 바디프랜드 '웨어러블 AI(인공지능) 헬스케어로봇 733' 2026.02.27

이전에 출시된 다빈치AI와 퀀텀 뷰티캡슐과 비교할 때 안마의자의 움직임이 더욱 커졌다는 점이 확실히 느껴졌다. 바디프랜드 관계자는 "웨어러블 AI 헬스케어로봇 733은 전신을 확실하게 움직여주는 게 장점"이라며 "이번 전시를 통해 헬스케어로봇이 일상 속 인테리어 제품으로 녹아든 모습을 확인할 수 있다"고 말했다.

이 밖에도 바디프랜드는 ▲다빈치 AI ▲퀀텀 뷰티캡슐 ▲에덴로보 ▲팔콘N ▲메디컬파라오(의료기기) ▲파밀레C ▲파밀레S 등 총 13대의 대표 제품들을 선보였다.

◆ "밥솥 회사가 청소기·인덕션·음식물처리기까지?"...쿠쿠, 종합가전 위상 과시

쿠쿠는 압도적인 제품 수로 승부를 봤다. 쿠쿠는 밥솥뿐만 아니라 인덕션, 블렌더, 에어프라이어, 냉장고, 냉동고, 김치냉장고 등 다양한 가전을 전시했다. 특히 지난 2024년 출시한 이후 가파른 성장세를 보이는 '레스티노' 매트리스도 선보였다.

현재 쿠쿠는 밥솥 위주의 매출 비중을 다각화하기 위해 소형 가전 개발에 열을 올리고 있다. 그간 확장한 제품군을 전시함으로써 종합 가전 기업 이미지를 소비자들에게 각인시키겠다는 전략이다.

쿠쿠 관계자는 "이번 전시에서 음식물처리기, 인덕션 등 그간 출시한 새로운 제품들을 최대한 많이 선보이는 데 주력했다"며 "고객들에게 단순히 밥솥 위주의 회사가 아닌, 종합 소형 가전 회사로 거듭났다는 것을 알리기 위해서다"고 말했다.

