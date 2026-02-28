안중근 조롱에 이토 히로부미 찬양…삼일절 앞두고 틱톡 논란

서경덕 "삼일절 앞두고 안타까워...실질적 처벌 어렵다"

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 최근 사회관계망서비스(SNS) 틱톡에서 독립운동가를 조롱하는 영상과 사진이 퍼진데 이어 안중근 의사를 모욕하는 게시물도 등장했다.

서경덕 성신여대 교수는 28일 SNS에 "많은 누리꾼들이 제보를 해줘서 알게 됐다"며 틱톡에 올라온 안중근 사진에 외모를 비하하는 게시물이 올라왔다고 밝혔다.

서경덕 교수 SNS 캡쳐

서 교수는 "안중근 의사가 저격한 이토 히로부미 사진에는 찬양하는 문구를 올렸다"며 "삼일절을 앞두고 이러한 상황이 벌어져 정말로 안타까울 따름"이라고 전했다.

그러면서 "법 전문가들에게 상의해보니 악성 콘텐츠에 대한 실질적인 처벌이 어려운 상황"이라며 "사자명예훼손죄도 허위사실에 한정하여 죄가 성립되기에 일반적인 명예훼손보다 까다롭다고 한다"고 말했다.

서 교수는 "현재로서는 이런 악성 콘텐츠를 발견하게 되면 우리 누리꾼들의 적극적인 신고로 인해 영상 노출이 될 수 없도록 만드는 것이 가장 중요할 것 같다"며 "이런 악성 콘텐츠를 또 확인하게 되면 바로 제보해달라"고 덧붙였다.

gdy10@newspim.com