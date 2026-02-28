경북북부동해안·북동산지 28일 오후부터 눈·비…큰 기온차 '건강유의'

경북동해안 높은 너울…해안 안전사고 '주의'

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 2월 마지막 날인 28일, 울진과 영덕 등 경북북부동해안,북동산지를 중심으로 이날 오후부터 이튿날 아침까지 비나 눈이 오겠다. 예상 적설량과 강수량은 1cm 안팎이나 1mm 안팎으로 관측됐다.

또 '3.1절' 연휴 마지막날인 2일 새벽부터 대구.경북 전역에 많은 눈이나 비가 내리겠다.

2월 마지막 날인 28일, 울진과 영덕 등 경북북부동해안,북동산지를 중심으로 이날 오후부터 이튿날 아침까지 비나 눈이 오겠다. 사진은 눈덮힌 울진 불영계곡.자료사진임.[사진=뉴스핌DB] 2026.02.28 nulcheon@newspim.com

예상적설량은 △경북북동산지 3~8cm △경북남서.북부내륙 1~5cm이다.

기상청은 2일, 경북북동산지를 중심으로 습하고 무거운 눈이 내리겠고, 시간당 1~3cm의 강한 눈이 내리면서 대설특보를 발표할 가능성이 있겠다고 예고했다.

2일까지 전국 대부분 지역에 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다. 시설물 관리와 안전사고에 각별히 유의해야 한다.

당분간 동해안에는 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠다. 해안가 안전사고에 주의해야 한다.

대구와 경북의 28일 기온은 -5도~16도 분포를 보이며 낮과 밤의 기온차가 크므로 건강관리에 각별히 유의해야 한다.

대구.경북 주요지역의 이날 아침기온은 대구 0도, 경북 청송 -5도, 봉화 -4도, 안동 -2도, ㅇ여천 -1도, 울진.포항은 5도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 15도, 경북 구미 16도, 안동.문경 14도, 봉화 12도, 영덕11도, 울진은 10도로 관측됐다.

기상청은 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온차가 15℃ 이상으로 크겠다며 건강관리에 주의할 것을 당부했다.

또 낮 동안 기온이 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으므로 안전사고에 유의하고 최근 기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산지 및 절개지에서의 토사 유출과 산사태, 낙석, 주택가 주변 축대나 옹벽 붕괴 등에 주의할 것을 주문했다.

