오픈AI, 1100억 달러 자금 조달 완료… 아마존·엔비디아·소프트뱅크 참전

기업가치 7300억 달러로 '껑충'

올트먼 "막대한 집단 컴퓨팅 파워 필요해"

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 오픈AI가 1100억 달러(약 158조5000억 원) 규모의 자금 조달 라운드를 마감했다. 이는 민간 기술 기업 사상 최고치를 기록했던 1년 전의 이전 조달액보다 두 배 이상 큰 규모다.

오픈AI는 27일(현지시간) 성명을 통해 이번 라운드에 아마존이 500억 달러, 엔비디아가 300억 달러, 소프트뱅크가 300억 달러를 각각 투자했다고 밝혔다. 이번 투자로 오픈AI의 투자 유치 전 기업가치는 7300억 달러로 치솟았다. 이는 지난 10월 2차 자금 조달 당시 평가받았던 5000억 달러에서 크게 뛴 수치다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 CNBC와 인터뷰에서 "인공지능(AI)은 모든 전 세계는 이러한 수요를 충족시키기 위해 막대한 양의 집단 컴퓨팅 파워를 필요로 한다"고 말했다.

자금 조달 참여 외에도 아마존은 오픈AI와의 다년간 전략적 파트너십을 발표했다. 성명에 따르면 양사는 이번 합의의 일환으로 아마존의 고객 대면 애플리케이션을 구동하는 데 도움이 될 맞춤형 모델을 공동 개발할 예정이다.

오픈AI는 아마존웹서비스(AWS)와의 기존 380억 달러 규모 계약을 향후 8년간 1000억 달러 규모로 확대한다고 밝혔다. AWS는 이달 초 오픈AI가 공개한 기업용 플랫폼 프론티어의 제3자 클라우드 독점 유통 제공업체 역할을 맡게 된다.

샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO). [사진=로이터 뉴스핌]

