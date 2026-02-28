전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

트럼프 "이란 핵협상 만족 못해…필요하면 군사력도 쓸 수 있다" 경고

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

제네바 회담 합의 없이 종료 후 강경 메시지…오만, 중재 위해 워싱턴행

[워싱턴=뉴스핌] 박정우 특파원 = 도널드 트럼프 미국 대통령이 27일(현지시간) 이란과의 핵 협상 교착 상황에 강한 불만을 표시하며, 필요할 경우 군사적 조치도 배제하지 않겠다는 입장을 공개적으로 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 텍사스주 코퍼스 크리스티 방문에 앞서 백악관에서 취재진에 "이란의 태도에 만족하지 않는다"며 "우리는 이란이 핵무기를 보유하지 않기를 바라지만, 그들은 아직 그 '결정적인 한마디(golden words)'를 하지 않고 있다"고 말했다. 이란이 '완전한 핵 포기'에 대해 분명한 약속을 내놓지 않고 있다는 취지다.

이번 발언은 전날 스위스 제네바에서 열린 미·이란 고위급 핵 협상이 별도 합의 없이 끝난 직후 나왔다. 트럼프 대통령의 이 발언은 회담 뒤 나온 미국 측 첫 공식 반응이다. 이번 회담에는 트럼프 대통령의 측근인 스티브 위트코프와 재러드 쿠슈너가 특사 자격으로 참석해 이란 측과 집중 협상을 벌였으나, 미국이 요구해 온 핵 프로그램 포기에 대해 이란이 명확한 답을 내놓지 않아 교착 상태가 이어지고 있다. 양측은 다만 향후 추가 회담 재개 가능성은 열어둔 상태다.

트럼프 대통령은 군사 옵션 사용 가능성을 묻는 질문에 "미국은 세계 최강의 군사력을 보유하고 있다"고 강조하면서 "군사력을 사용하고 싶지는 않지만, 때로는 그렇게 해야 할 때가 있다(sometimes you have to)"고 말했다. 다만 그는 이란을 상대로 한 잠재적 군사 행동에 대해서는 아직 최종 결정을 내리지 않았다고도 밝혔다. 협상 압박 수위를 높이기 위해 실질적인 군사 옵션을 공개 거론한 것으로 해석된다.

최근 미국은 항모전단과 폭격기 등 주요 전력을 중동 인근에 증강 배치하며, 신속 군사 대응 태세를 갖추고 있다는 평가가 나온다. 이로 인해 역내 긴장 수위도 눈에 띄게 높아진 상태다.

외교적 중재 노력도 병행되고 있다. 미국과 이란 사이에서 비공식 메신저 역할을 해온 오만은 바드르 알 부사이디 외무장관이 워싱턴을 방문해 JD 밴스 부통령 등 미 정부 고위 인사와 이란 핵 협상 경과 및 향후 중재 방안을 논의했다.

그러나 워싱턴 내부에서는 협상 전망을 둘러싼 비관론이 확산하고 있다. 현지 언론은 백악관과 국방부 소식통을 인용해 "현재 협상 결과에 대해 낙관하는 사람은 거의 없다"고 전하고 있다. 일부에서는 이란을 굴복시키는 작업이 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포했던 작전보다 훨씬 복잡한 과제가 될 것이라는 평가도 나온다.

한 소식통은 지난해 6월 미국이 이란 핵 시설을 대상으로 대규모 공습을 단행했을 당시 트럼프 대통령이 작전을 승인했던 전례를 거론하며, "트럼프 대통령이 현재 자신 앞에 놓인 모든 선택지를 매우 냉철하게 들여다보고 있다"고 긴박한 분위기를 전했다.

트럼프 대통령은 텍사스 일정을 마친 뒤 플로리다주 마라라고 리조트로 이동해 주말 동안 참모들과 향후 대이란 전략을 집중 논의할 것으로 알려졌다. 전문가들은 이란이 핵 프로그램과 관련해 보다 전향적인 태도 변화를 보이지 않을 경우, 미국이 경제 제재를 추가로 강화하는 것은 물론 제한적 군사 행동에 나설 가능성도 배제할 수 없다고 보고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 2026년 2월 27일 텍사스주 코퍼스 크리스티 방문을 위해 백악관을 떠나기 전 취재진에게 발언하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌]

dczoomin@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동