전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
사회 복지

속보

더보기

대형형원 '15분 진료' 반기는 환자…의료계 "비싸서 안 올 수도"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

시범사업, 본인부담금 4배에 환자들 기피
환자단체 "치료권 보장 환영...개선도 필요"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 정부가 상급종합병원 등 대형 의료기관의 고질적인 '짧은 외래 진료 시간' 문제를 해소하기 위한 대책을 내놓자, 의료계와 환자단체는 상반된 반응을 보이고 있다.

의료계는 정부 방안대로 진료 시간을 15분으로 늘려도 현장의 실질적인 개선 효과는 크지 않을 것이라는 분위기인 반면, 환자단체는 뒤늦게나마 필요한 제도라며 환영하는 입장이다.

27일 뉴스핌과 통화한 상급종합병원 A교수는 상급종합병원 심층진찰(15분 진료) 시범사업을 본사업으로 전환·확대하는 정부 방향에 대해 "작년부터 제가 담당하는 과는 심층진료를 시행해 왔지만, 일반 진료와 비교했을 때 환자 본인부담금이 비싸 환자들이 쉽게 선택하지 않는다"고 말했다.

보건복지부는 2017년부터 상급종합병원을 중심으로 '상급종합병원 심층진찰 수가 시범사업'을 운영해 왔다. 현재 전국 47개 상급종합병원 가운데 38곳이 시범사업에 참여하고 있으며, 복지부는 이 시범사업을 본사업으로 전환하고 대상 기관을 확대하는 방안을 검토 중이다.

심층진찰은 약 15분 동안 ▲환자 정보 검토 ▲문진 및 진찰 ▲신체검사 ▲진단 및 질환 설명 ▲치료계획 안내 ▲치료 일정 논의 ▲전산 기록 및 처방 지시 등이 이뤄진다. 심층진찰료는 의료기관의 회전율 저하를 고려해 일반진찰료의 4배 수준인 8만5720원에서 12만1450원 수준으로 책정돼 있다.

[서울=뉴스핌] 이호형 기자 = 서울아산병원 울산대 의대 교수들이 진료 축소 및 재조정에 들어간 4일 서울 송파구 아산병원 접수대에서 방문객들이 대기 하고 있다. 2024.07.04 leemario@newspim.com

A교수는 이어 "그 때문에 심층진료 슬롯을 많이 열어 두었다가 오히려 줄였다"며 "시간만 잡아먹고 환자들은 부담을 느끼는 문제가 있다"고 지적했다.

또 다른 상급종합병원 관계자 B씨는 시범사업이 본사업으로 전환돼도 유의미한 변화는 없다고 예상했다.

B씨는 "본사업 전환은 현재 진행 중인 시범사업을 연속성 있게 제도화시키는 것뿐이지 강제성은 없고 이미 시범사업에서도 충분히 심층진찰을 진행 중"이라며 "병원 입장에선 크게 달라지는 부분은 없을 것"이라고 내다봤다.

B씨는 이어 "심층진찰에 참여하는 교수들도 오전 또는 오후 3~4시간 정도만 참여하지 전체 일과를 심층진찰로 보진 않는다"면서 "만약 강제성을 띠는 정책이라면 환자 적체 현상이 벌어질 테니 힘들 것"이라고 설명했다.

반면, 환자단체는 본사업 전환 후에도 제도 개선을 지속해 환자 편의를 증대시켜야 한다며 보건복지부의 검토 소식에 환영의 뜻을 밝혔다.

김성주 한국중증질환연합회 대표는 "1~5분 정도의 진료 시간을 갖고는 필요한 얘기를 하기도 부족하다"며 "심층진찰 확대를 통해 환자들의 치료권이 더 보장될 수 있다고 본다"고 말했다.

그러면서 "본인부담금이 크게 책정된 부분은 본사업 전환 후에 정부와 병원, 환자가 제도 개선을 하도록 노력할 부분"이라고 덧붙였다. 

calebcao@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동