전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.03.01 (일)
KYD 디데이
부동산 건설

속보

더보기

[AI 부동산 투데이] 서울 거래는 늘었는데…지방은 '준공 후 미분양'에 시름

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2월 27일 AI가 꼽은 건설·부동산 이슈
1월 전국 준공 후 미분양 2.9만가구
착공 실적도 전년比 82.4% 줄어들어
3월 1일부터 기본형건축비 2.12% 인상

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 2026년 2월 27일 건설·부동산 업계는 반토막 난 주택 공급 지표와 꺾이지 않는 분양가 상승세 속에서 심화되는 시장 양극화 현상에 주목했습니다. 주택 공급의 선행 지표인 인허가와 착공 실적이 전월 대비 80% 이상 급감하며 향후 공급 절벽 우려를 키우고 있습니다. 다음달부터 기본형건축비도 인상돼 '내 집 마련'을 준비하는 실수요자들의 시름이 깊어질 전망입니다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 주택 인허가·착공 '반토막'…공급 절벽 공포

주택 공급의 선행 지표인 인허가와 착공 물량이 큰 폭으로 쪼그라들며 공급 절벽 우려가 현실화하고 있습니다. 국토교통부가 발표한 '1월 주택 통계'에 따르면 지난달 전국 주택 인허가 물량은 1만6531가구로 전월 대비 83.9%나 급감했습니다. 착공 실적 역시 1만1314가구로 82.4% 줄어들며 주택 공급 생태계 전반이 크게 위축됐습니다. 공동주택 분양 물량은 전월 대비 51.2% 감소한 7900가구로 조사됐습니다.

건설업계는 원자재 가격 상승과 프로젝트파이낸싱(PF) 시장 경색 등으로 신규 사업 추진이 사실상 멈춰 선 결과로 진단합니다. 통상 주택 공급이 인허가 이후 입주까지 수년이 걸린다는 점을 감안하면 향후 2~3년 뒤 심각한 신축 아파트 품귀 현상으로 인해 매매 및 전세 시장의 가격 불안이 가중될 수 있다는 경고음이 커지고 있습니다.

◆ 다시 늘어난 '악성 미분양'에 지방 '한숨'

주택 매매 거래량이 모처럼 반등세를 보였음에도 악성 미분양으로 불리는 준공 후 미분양 주택이 다시 증가세로 돌아섰습니다. 지난달 말 기준 전국 준공 후 미분양 주택은 2만9555가구로 전월 대비 3.2% 늘어났습니다. 전체 악성 미분양 물량의 86.7%에 달하는 2만5612가구가 지방에 집중돼 있어 구조적 부담이 한계치에 다다랐다는 분석입니다.

경남이 3537가구로 가장 많았습니다. 이외에도 비수도권 주요 지역에 미분양이 쌓이며 지역 건설업체들의 줄도산 공포를 자극하고 있습니다. 같은 기간 전국 주택 매매거래량은 6만1450건으로 2024년 1월 대비 60.4% 급증해 대조적인 모습을 보였습니다. 일부 수도권 핵심 지역을 중심으로는 거래가 살아나고 있으나, 지방은 미분양의 늪에서 헤어 나오지 못하며 부동산 시장의 양극화 현상이 갈수록 심해지는 실정입니다.

◆ 기본형건축비 2.12% 인상…꺾이지 않는 분양가 오름세

치솟는 공사비와 인건비 여파로 새 아파트의 분양가 오름세가 앞으로도 꺾이지 않을 것으로 보입니다. 정부는 다음달 1일부터 분양가상한제 적용 주택에 활용되는 기본형건축비를 2.12% 인상한다고 정기 고시했습니다. 이번 인상 조치에 따라 기본형건축비는 ㎡당 217만4000원에서 222만원으로 상향 조정됩니다.

기본형건축비는 분양가상한제 대상 아파트의 분양 가격 한도를 산정하는 가장 핵심적인 기준으로 매년 3월과 9월 두 차례에 걸쳐 실제 공사비 변동 요인을 반영해 발표됩니다. 이번 고시는 시멘트 등 주요 건설 원자재 가격과 현장 인건비의 지속적인 상승세가 고스란히 반영된 결과입니다. 3월 1일 입주자 모집 승인을 신청하는 단지부터 즉각 인상분이 적용될 예정입니다. 일반 민간 아파트 분양가 상승에 영향을 끼치면서 수요자와 청약 대기자들의 자금 마련 부담이 한층 가중될 전망입니다.

chulsoofriend@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동