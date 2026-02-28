삼일절 연휴 첫날 고속도로 정체…서울→부산 7시간40분

전국 고속도로 교통량 563만대 예상

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 삼일절 연휴 첫날인 28일의 고속도로 교통량이 연휴기간 중 가장 많을 전망이다.

한국도로공사 등에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 563만대로 예상된다.

삼일절 연휴 첫날인 28일의 고속도로 교통량이 연휴기간 중 가장 많을 전망이다. [사진=뉴스핌 DB]

지방 방향 고속도로는 오전 6~7시경 정체가 시작돼 오전 11시부터 정오까지 절정에 이르렀다가 오후 8~9시경 해소되겠다.

서울 방향 고속도로는 오전 8~9시를 기점으로 차량이 늘어 오후 5~6시 사이 가장 혼잡했다가 오후 10~11시경부터 해소될 것으로 보인다.

오전 10시 요금소 기준 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 7시간40분 ▲서울~대구 6시간40분 ▲서울~광주 5시간40분 ▲서울~대전 3시간30분 ▲서울~강릉 5시간50분 ▲서울~울산 7시간20분 ▲서서울~목포 6시간10분이다.



상행선은 ▲부산~서울 5시간50분 ▲대구~서울 4시간50분 ▲광주~서울 3시간50분 ▲대전~서울 2시간10분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 5시간30분 ▲목포~서서울 4시간이다.

