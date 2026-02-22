[분양캘린더] 부천 쌍용더플래티넘온수역 등 2078가구 분양

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 2월 마지막 주에는 전국 4개 단지 총 2078가구가 분양을 시작한다. 이중 일반분양 물량은 605가구다.
22일 부동산R114에 따르면 이번 주에는 경기 부천시 괴안동 '쌍용더플래티넘온수역', 경기 양주시 삼숭동 '더플래티넘센트럴포레', 부산 금정구 장전동 '금정산하늘채루미엘' 등에서 청약을 진행한다.
쌍용건설은 경기 부천시 괴안동 일원에서 괴안3D구역을 재개발한 '쌍용더플래티넘온수역'을 분양한다. 지하 3층~지상 최고 35층, 6개동, 총 759가구 중 전용면적 59·84㎡, 230가구를 일반분양한다. 지하철 1·7호선 온수역 인근이며 단지 인근 경인로를 통한 수도권 접근이 가능하다.
동곡초, 오정초, 역곡고 등이 인접하고 홈플러스, 역곡상상시장, 역곡남부시장, CGV 등 생활 인프라가 갖춰져 있다. 푸른수목원, 항동저수지, 한별어린이공원 등이 근거리에 위치해 있다.
견본주택은 경기 구리시 수택동 '구리역하이니티리버파크', 충남 천안시 성성동 '천안아이파크시티5·6단지' 등 6곳이 개관할 예정이다.
HDC현대산업개발은 천안 서북구 성성동 일원에 '천안아이파크시티5·6단지'를 분양할 예정이다. 지하 2층~지상 최고 35층, 16개동, 전용면적 84~197㎡, 총 1948가구(5단지 882가구, 6단지 1066가구) 중 1849가구를 일반분양 한다.
수도권 전철 1호선 부성역(신설 계획) 인근 단지이며 경부고속도로 천안IC도 가깝다. 삼성SDI 천안사업장, 천안일반산업단지 등 다양한 산업단지로의 직주근접성이 우수하다. 이마트, 코스트코, 롯데마트 등이 가까이 위치해 생활이 편리하고 성성호수공원도 인접해 있다. 단지 앞 유치원과 초등학교가 들어설 예정으로 도보 통학이 가능하다.
dosong@newspim.com