2월 마지막 휴일 경북 울진·울릉·북부내륙 비...황사 유의

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 2월 마지막 휴일인 22일, 경북 동해안과 북동산지, 내륙과 대구권에는 건조특보가 이어지면서 대기가 매우 건조하겠고, 특히 '강풍특보'가 내려진 경북 동해안과 북동 산지, 울릉·독도를 중심으로 강한 바람이 불겠다. 산불이나 각종 화재 발생에 각별히 주의해야 한다.

다만, 경북 북부동해안인 울진지역과 울릉·독도, 중·북부내륙을 중심으로 5mm 미만의 비가 올 것으로 예고됐다.

최근 기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산지 및 절개지에서의 토사 유출과 산사태, 낙석, 주택가 주변 축대나 옹벽 붕괴 등에 유의해야 한다. 자료사진임.[사진=뉴스핌DB] 2026.02.21 nulcheon@newspim.com

기상청은 비가 내리면서 건조특보가 해제되는 곳도 있겠다며 앞으로 발표되는 기상 정보를 참고해 줄 것을 주문했다.

대구와 경북의 이날 기온은 -1도 ~ 20도 분포를 보이며 낮과 밤의 기온 차가 매우 크겠다. 건강 관리에 각별히 유의해야 한다.

또 낮 동안 기온이 오르면서 얼음(강, 호수, 저수지, 하천 등)이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있으니, 안전사고에 각별히 주의해야 한다.

특히 최근 기온이 높아지면서 얼었던 땅이 녹고 지반이 약해져 도로나 공사 현장의 지반 침하, 산지 및 절개지에서의 토사 유출과 산사태, 낙석, 주택가 주변 축대나 옹벽 붕괴 등에 유의해야 한다.

대구와 경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 8도, 경북 봉화 -1도, 안동 3도, 경주 7도, 울진·영덕 9도, 포항은 10도 분포를 보이고, 낮 기온은 대구 19도, 경북 봉화·영주 11도, 문경·상주 14도, 청송·의성 18도, 울진·영덕 19도, 포항은 21도로 관측됐다.

대구와 경북권을 포함 전국 대부분 지역은 23일까지 바람이 순간 풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 불겠다. 시설물 관리와 안전사고에 주의해야 한다.

기상청은 또 21일 고비 사막과 내몽골 고원에서 발원한 황사가 우리나라 상공으로 이동해 22일 오후부터 23일 사이 영향을 줄 것으로 예상되고 22일 내리는 비 또는 눈에 황사가 섞여 내릴 가능성이 있겠다며 앞으로 발표되는 미세먼지 예보(국립환경과학원)와 기상 정보를 참고해 줄 것을 당부했다.

