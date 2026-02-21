[종합] 김 여사, 브라질 영부인과 '박물관 친교'…"두 대통령 비슷한 점 많아" 공감대

국립민속박물관 파주관 방문

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 김혜경 여사가 21일 호잔젤라 다 시우바 브라질 영부인과 친교 일정을 가졌다. 두 여사는 '두 대통령이 공통점이 많다'며 공감대를 가졌다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 오후 서면 브리핑을 통해 "김 여사가 오늘 한국을 방문 중인 다 시우바 여사와 국립민속박물관 파주관을 방문했다"고 밝혔다. 시우바 여사는 루이즈 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령의 국빈 방한 일정으로 한국에 들어왔다.

두 여사는 박물관 2층 민속아카이브 정보센터에서 차담을 가지며 다양한 이야기를 나눴다. BTS의 복귀 공연과 K팝 등 음악 이야기를 하던 중 다 시우바 여사가 김 여사에게 "지금도 피아노를 치느냐"고 물었다. 김 여사는 "남편의 정치 여정을 함께 하다보니 연주 기회가 없어졌다"고 답했다.

두 여사는 이야기를 나누며 각자의 남편이 비슷한 점을 많이 갖고 있다는 데 공감했다. 김 여사는 "룰라 대통령이 힘들 때 헌신적으로 뒷받침한 다 시우바 여사를 존경한다"고 밝히기도 했다.

두 여사는 박물관에서 '브라질 리우 카니발: 아프리카의 영혼, 삼바의 리듬' 전시와 한국의 전통 민속 공예품을 관람하기도 했다. 다 시우바 여사는 '망게이라 삼바스쿨' 깃발과 퍼레이드 구조물 등 대표 전시물을 살펴본 뒤 "삼바 축제에 방문해 달라"고 김 여사에게 요청했다. 김 여사는 "다 시우바 여사와 전시를 보게 되어 영광"이라고 화답했다.

다 시우바 여사는 이어 체험 전시공간에서 직접 축제용 북을 치며 삼바 리듬을 선보였고 김 여사는 박수를 치며 환하게 웃었다.

두 여사는 열린 수장고로 이동해 한국의 전통 생활문화를 알 수 있는 전시품도 관람했다. 김 여사가 목가구 전시공간에서 떡살과 다식판을 보며 "브라질에는 한국의 떡과 같은 전통 음식이 무엇이냐"고 했고, 두 여사는 양국 전통 음식에 대해 묻고 답했다.

두 여사는 이날 서울 종로구 광장시장도 함께 방문했다. 해당 일정은 한국 전통 의복인 한복의 아름다움을 공유하고 양국 영부인 간의 우의를 다지기 위해 마련됐다.

김 여사는 브라질 국기를 상징하는 초록색 저고리와 치마에 노란색 옷고름을 매치한 한복을 입었다. 김 여사는 다 시우바 여사가 자신의 SNS에 올렸던 '한복 인증샷'을 언급하며 "매우 잘 어울린다"고 칭찬했고, 다 시우바 여사는 "한복이 너무 아름답다, 한복을 입고 한국의 손하트를 했었는데 브라질 젊은이들 사이에서 한국의 인기가 엄청나다"고 화답했다.

두 여사는 광장시장 내 맞춤 한복 가게도 방문했다. 다 시우바 여사가 분홍빛 원단을 고르자 김 여사는 "한국에서는 결혼식 때 양가 어머니들이 한복 색을 커플로 맞춰 입기도 한다"며 같은 문양의 다른 색의 원단을 골랐다.

김 여사는 다 시우바 여사에게 "한복을 입으시면 대한민국 국민들이 환호할 것"이라며 "우리가 대통령들을 깜짝 놀라게 해드리는 건 어떠냐"고 제안하기도 했다.

이어 방문한 장신구 가게에서 김 여사는 비녀, 뒤꽂이, 노리개를 같은 디자인에 색상만 다르게 선택해 우정의 의미를 더했고, 가락지는 동일한 것으로 골랐다.

