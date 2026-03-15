경북도, 하천·계곡 불법 점용 현장 밀착 점검…'무관용' 원칙

행정부지사 단장 TF 구성… 하천 공공성 회복·안전한 이용 환경 조성 '총력'

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북도가 정부의 하천·계곡 구역 내 불법 점용시설 정비 방침에 발맞춰 하천의 공공성 회복과 도민들에게 쾌적하고 안전한 이용 환경을 제공하기 위해 현장 밀착 점검에 나섰다.

15일 경북도에 따르면 도(道)는 지난 13일 하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 정비를 위해 행정부지사를 단장으로 하는 전담 협의체(TF)를 구성했다.

경북도가 정부의 하천·계곡 구역 내 불법 점용 시설 정비 방침에 발맞춰 TF를 구성하고 하천의 공공성 회복과 도민들에게 쾌적하고 안전한 이용 환경을 제공키 위한 현장 밀착점검에 나섰다.[사진=경북도]2026.03.15 nulcheon@newspim.com

황명석 행정부지사는 도 및 시 관계 공무원들과 함께 하천 내 평상 설치, 천막 무단 축조, 무허가 영업 행위 등 불법 점용이 우려되는 중점 관리 지역을 중심으로 실태를 면밀히 점검했다.

이번 점검은 여름철 피서객이 몰리면서 불법 점용 행위가 고질적으로 반복돼 온 ▲영천시 신녕면 치산리 '치산계곡'과 ▲경산시 와촌면 대한리 '대한천'을 대상으로 진행됐다.

먼저 영천 치산계곡을 방문해 계곡 일대의 이용 실태를 확인하고, 계곡 내 무단으로 설치된 평상과 천막 등 불법 시설물에 대해 강력한 계도와 행정 조치를 주문했다.

이어 지난해 행정안전부로부터 '하천 불법 점용 우수 정비 사례'로 선정된 경산시 와촌면 대한천 현장을 방문했다. 대한천은 주민 간담회를 통한 적극적인 행정 지원과 주민 계도를 바탕으로 불법 점용 문제를 성공적으로 해결한 모범 사례로 평가받고 있다.

황 부지사는 현장의 정비 실태와 성과를 직접 확인하며 현장 직원들의 노고를 격려하는 한편, 불법 행위가 재발하지 않도록 철저한 사후 관리와 상시 모니터링을 당부했다.

황명석 행정부지사는 현장에서 "하천과 계곡은 특정 개인의 영리 수단이 아닌 도민 모두가 공유해야 할 소중한 자연자산"이라며 "불법 점용 행위에 대해서는 무관용 원칙을 바탕으로 엄정하게 대응해, 쾌적하고 안전한 하천 환경을 도민의 품으로 돌려드리겠다"고 밝혔다.

경북도는 하천의 공공성과 자연환경 보호를 위한 관리 정책을 한층 강화하여 불법 점용 시설을 근절하고, 도민들이 안전한 하천·계곡을 이용할 수 있도록 관련 정책 추진에 박차를 가할 방침이다.

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