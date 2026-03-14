여자축구, 우즈베크에 6-0… 아시안컵 4강-월드컵 본선행 확정

지소연 A매치 통산 75호골... 15일 일본-필리핀 승자와 준결승

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자축구가 대승을 거두고 2027 국제축구연맹(FIFA) 여자 월드컵 본선행을 확정했다. 신상우 감독이 이끄는 한국 여자대표팀은 14일 호주 시드니 스타디움 오스트레일리아에서 열린 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 8강전에서 우즈베키스탄을 6-0으로 완파했다.

한국은 2022년 인도 대회에 이어 2회 연속 대회 4강에 진출하며 준결승 진출팀에 주어지는 2027 브라질 여자 월드컵 본선 티켓도 거머쥐었다. 한국의 여자 월드컵 본선 진출은 통산 5번째이며 2015년 캐나다 대회부터 4개 대회 연속 본선 무대를 밟게 됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 손화연(등번호 7번)이 14일 AFC 여자 아시안컵 우즈베키스탄과의 8강전에서 선제골을 넣고 최유리와 포옹하며 기뻐하고 있다. [사진=KFA] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

한국은 전반 9분 손화연이 포문을 열었다. 최유리가 올린 긴 패스를 받아 페널티지역 오른쪽에서 오른발로 마무리해 선제골을 터뜨렸다. 기세를 탄 한국은 전반 20분 수비수 고유진의 중거리슛으로 추가골을 넣으며 흐름을 완전히 가져왔다.

후반에도 공세는 멈추지 않았다. 후반 12분 박수정이 코너킥 상황에서 세 번째 골을 넣었고, 후반 27분에는 '리빙 레전드' 지소연이 득점에 가세했다. 지소연은 A매치 통산 75번째 골을 기록하며 한국 남녀 선수 통틀어 최다 득점 기록을 다시 늘렸다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 고유진이 14일 AFC 여자 아시안컵 우즈베키스탄과의 8강전에서 추가골을 기뻐하고 있다. [사진=KFA] 2026.03.14 psoq1337@newspim.com

한국은 후반 40분 이은영의 골로 승부를 사실상 결정지었고 추가시간에 장슬기가 페널티킥을 성공시키며 6-0 대승을 완성했다.

한국은 18일 시드니에서 일본-필리핀 8강전 승자와 결승 진출을 놓고 맞붙는다. 지난해 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십 우승으로 상승세를 이어온 한국은 이번 대회에서 사상 첫 여자 아시안컵 우승에 도전한다.

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