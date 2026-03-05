한국 여자축구, 필리핀 완파 아시안컵 2연승... 8강행 확정

전유경·박수정·문은주 릴레이 골… 8일 강호 호주와 최종전

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 여자축구 대표팀이 필리핀까지 셧아웃으로 잡고 여자 아시안컵 8강 진출을 확정했다.

신상우 감독이 이끄는 여자 대표팀은 5일 호주 골드코스트 스타디움에서 열린 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵 A조 2차전에서 필리핀을 3-0으로 꺾었다. 지난 1차전 이란전 3-0 승리에 이어 2연승(승점 6)으로 조 선두를 달리며 8일 열리는 호주와 최종전 결과와 관계없이 최소 조 2위를 확보했다. 호주에 이어 한국에도 패한 필리핀은 2패(승점 0)로 A조 최하위로 밀렸다. 한국은 8일 개최국 호주와의 최종전에서 조 1위 확정에 도전한다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 문은주가 5일 AFC 여자 아시안컵 A조 2차 필리핀전에서 쐐기골을 터뜨리자 한국 선수들이 한데 모여 기쁨을 나누고 있다. [사진=KFA] 2026.03.05 psoq1337@newspim.com

이번 대회는 12개 팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위와 조 3위 팀 중 성적이 좋은 2팀이 8강에 오른다. 8강전 승리 팀 4개국과 8강 패배 팀들이 치르는 플레이오프에서 살아남은 2개 팀까지 총 6개 팀이 2027 브라질 여자 월드컵 본선 티켓을 손에 넣는다.

신 감독은 이란전과 비교해 골키퍼 김민정, 주장 고유진(이상 인천 현대제철), 미드필더 문은주(화천KSPO)만 그대로 두고 나머지 8명을 대폭 교체하며 로테이션에 나섰다. 최전방에는 전유경(몰데FK)을, 2선에는 박수정(AC밀란)·김신지(레인저스WFC)·문은주·손화연(강진WFC)을 배치했고 정민영(오타와 래피드)이 수비형 미드필더를 맡았다. 포백은 추효주(오타와 래피드)–고유진–이민화(화천KSPO)–김진희(경주 한수원)가 나섰고, 골문은 김민정이 지켰다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 전유경이 5일 AFC 여자 아시안컵 A조 2차 필리핀전에서 선제골을 터뜨리고 있다. [사진=KFA] 2026.03.05 psoq1337@newspim.com

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 박수정이 5일 AFC 여자 아시안컵 A조 2차 필리핀전에서 추가골을 터뜨리고 기뻐하고 있다. [사진=KFA] 2026.03.05 psoq1337@newspim.com

경기 흐름은 초반부터 일방적이었다. 전반 12분 박수정이 페널티 아크 왼쪽에서 수비를 속이는 패스로 전유경에게 찔러줬고, 전유경이 재빨리 돌아서며 왼발로 마무리해 선제골을 뽑았다. 3분 뒤에는 페널티 지역 왼쪽으로 파고든 추효주가 내준 공을 박수정이 감아 차 2-0을 만들었다.

후반에도 한국의 주도권은 이어졌다. 후반 11분 김신지의 코너킥을 필리핀 골키퍼가 제대로 처리하지 못하자 문은주가 골문 앞에서 놓치지 않고 오른발로 차 넣어 쐐기골을 완성했다. 이후 신 감독은 김민지(서울시청), 이은영(몰데FK), 박혜정(현대제철), 신나영(브루클린FC), 골키퍼 류지수(세종스포츠토토)를 차례로 투입하며 체력 안배와 폭넓은 선수 점검에 나섰다.

