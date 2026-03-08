한국 여자축구, 개최국 호주와 3-3 무승부... 조 1위로 아시안컵 8강 진출

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 2026 아시아축구연맹(AFC) 여자 아시안컵에 나선 한국 여자축구 대표팀이 호주와 비겼지만 골득실에서 앞서며 조 1위로 8강에 진출했다.

신상우 감독이 이끄는 한국은 8일 호주 시드니의 스타디움 시드니에서 열린 2026 AFC 여자 아시안컵 A조 3차전에서 호주를 상대로 3-3 무승부를 거뒀다.

신 감독의 용병술이 적중하며 3-2로 짜릿한 역전승을 만드는 듯 했다. 그러나 호주가 후반 추가시간 극적인 동점골을 넣으며 아쉽게 3-3으로 비겼다.

이란과 필리핀을 연파한 한국은 이날 호주와 비기며 승점 7로 나란히 2승 1무를 차지한 호주와 승점 동률을 이뤘다. 그러나 골득실에서 한국(골득실 6)이 호주(골득실 5)에 앞서며 조 1위로 조별리그를 마쳤다.

신 감독은 이날 전유경(몰데FC)과 문은주(화천KSPO)를 최전방 투 톱으로 낙점했다. 박수정(AC 밀란)과 최유리(수원FC위민)가 양 측면 윙어를 맡았고, 중원은 지소연(수원FC위민)과 정민영(오타와 래피즈FC)이 듀오를 이뤘다. 수비라인은 장슬기(경주한수원)-노진영(문경 상무)-고유진(인천 현대제철)-김혜리(수원FC위민)가 포백을 구성했다. 수문장은 김민정(인천 현대제철)이 담당했다.

전반 12분 한국은 좌측면을 돌파한 전유경의 땅볼 크로스를 문전으로 쇄도한 문은지가 마무리하며 선제골을 기록하며 기분 좋게 출발했다.

그러나 개최국이자 '여자 축구 강호' 호주는 만만치 않았다. 전반 32분 얼래나 케네디가 동점골을 넣었다. 이후 계속해서 공격을 주도한 호주는 전반 추가시간 6분 케이틀린 포드의 패스를 받은 샘 커가 박스 안에서 원터치 슈팅으로 마무리하며 역전을 만들었다. 전반은 1-2로 한국이 호주에 한 골 뒤진 채 마무리됐다.

[서울=뉴스핌] 김신지(오른쪽 첫 번째)가 8일 호주 시드니의 스타디움 시드니에서 열린 2026 AFC 여자 아시안컵 A조 3차전에서 호주를 상대로 득점한 이후 골 세리머니를 하고 있다. [사진=AFC] 2026.03.08 football1229@newspim.com

후반 시작과 동시에 신 감독은 최유리와 정민영을 대신해 강채림(몬트리올)과 김신지(레인저스)를 투입했다. 용병술이 적중했다. 후반 8분 강채림의 슈팅이 호주 수비수 코트니 네빈의 왼팔에 맞았고 비디오판독(VAR) 끝에 페널티킥이 선언됐다. 교체 투입된 김신지가 키커로 나서 침착하게 오른쪽으로 슈팅을 날려 2-2 동점을 만들었다.

여기서 끝이 아니었다. 후반 11분 김신지의 반대 전환 롱패스를 받은 강채림이 페널티박스 우측에서 낮고 강하게 찬 슛이 상대 골키퍼를 뚫어내며 3-2로 역전에 성공했다.

조 1위가 되기 위해 역전이 필요했던 호주는 공세를 높였다. 후반 50분 좌측면에서 올라온 크로스를 케네디가 머리로 연결하며 득점을 노렸지만 김민정의 세이브에 막혔다. 그러나 한국은 후반 추가시간 8분 동점골을 허용하고 말았다. 혼전 상황 골대 앞에서 공을 잡은 케네디가 강력한 슈팅으로 멀티 골을 작렬했다. 그렇게 경기는 3-3 무승부로 마무리됐다.

이번 대회는 12개 팀이 3개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 1·2위와 조 3위 팀 중 성적이 좋은 2팀이 8강에 오른다. 준결승 진출 4개국과 8강 탈락 팀 간 플레이오프에서 살아남은 2개국은 2027 브라질 여자 월드컵 본선에 진출한다.

[서울=뉴스핌] 지소연(왼쪽 첫 번째)이 8일 호주 시드니의 스타디움 시드니에서 열린 2026 AFC 여자 아시안컵 A조 3차전에서 호주 선수와 경합하고 있다. [사진=AFC] 2026.03.08 football1229@newspim.com

한국은 조 1위로 통과함에 따라 8강에서 B조 또는 C조 3위 팀과 격돌한다. 4강에서는 일본으로 예상되는 C조 1위와 A조/B조 3위팀 승자와 만난다.

만약 호주에 밀려 조 2위에 올랐다면 사실상 '죽음의 대진'이 기다리고 있었다. B조 2위와 8강에서 만난 뒤 B조 1위-C조 2위 간 승자와 4강에서 만나는 데, 사실상 중국-북한 또는 북한-중국을 마주하는 게 유력했다.

다행히 1위를 차지한 한국은 14일 B조 혹은 C조 3위와 준결승 진출을 두고 한판 승부를 벌인다.

