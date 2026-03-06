슈팅수 31-0... 北 여자축구, 방글라데시 대파 아시안컵 8강

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 16년 만의 여자 아시안컵 무대에 나선 북한 여자축구가 에서 두 경기 연속 완승을 거두고 8강행을 눈앞에 뒀다.

북한은 6일(한국시간) 호주 시드니 컴뱅크 스타디움에서 열린 2026 AFC 여자 아시안컵 B조 2차전에서 방글라데시를 5-0으로 완파했다. 1차전에서 우즈베키스탄을 3-0으로 눌렀던 북한은 조별리그 2연승, 두 경기 합계 8골 무실점이라는 압도적인 성적을 만들었다. 승점 6, 골득실 +8을 기록한 북한은 B조 선두를 지키며 8강 진출을 예약했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 북한 선수들이 6일 2026 AFC 여자 아시안컵 B조 2차 방글라데시전에서 골을 넣고 기쁨을 나누고 있다. [사진=AFC] 2026.03.06 psoq1337@newspim.com

북한은 볼 점유율 65% 안팎으로 경기를 지배했다. 슈팅 수 31-0, 유효슈팅 11-0이라는 기록이 말해주듯 상대를 압도했다. 방글라데시는 단 한 차례의 슈팅도 시도하지 못한 채 90분을 보냈다.

전반 14분 김경영, 26분 한진홍의 득점이 잇달아 비디오판독(VAR)으로 취소되며 답답한 흐름이 이어졌지만 추가시간 명유정이 페널티킥으로 선제골을 넣었고, 2분 뒤 김경영이 오른발 슈팅으로 추가골을 터뜨리며 순식간에 2-0을 만들었다. 우즈베키스탄전 해트트릭에 이어 이번 대회 개인 4호골을 기록한 명유정은 득점 선두권을 질주하고 있다.

북한은 후반 17분 채은영이 팀의 세 번째 골을 넣었고, 2분 뒤 김경영이 멀티골을 완성하며 점수 차를 4-0으로 벌렸다. 후반 종료 직전에는 교체 투입된 김혜영이 헤더로 다섯 번째 골을 보탰다. 북한은 9일 중국과 B조 마지막 경기를 치른다. 이 경기에서 승리하면 조 1위로 3연승을 완성하며 8강에 오른다.

psoq1337@newspim.com