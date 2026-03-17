(화요일·음력 1월29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 3월17일(화요일·음력 1월29일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 말없이 불러보는 이름에서 세월을 느끼겠다.
72년생 : 변화를 모색하는 것이 좋겠다.
84년생 : 해결책이 마련되겠다.
96년생 : 만남을 피하는 것이 좋겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 큰 사업을 수주할 수 있겠다.
73년생 : 무지개가 뜨는 일이 많아지겠다.
85년생 : 귀한 사람을 만나 좋은 일이 생기겠다.
97년생 : 즐거운 일이 많이 생기겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 원하는 바를 이루겠다.
74년생 : 다시 시작해야 하겠다.
86년생 : 처음부터 정성을 다해 준비하면 성공하겠다.
98년생 : 준비한 만큼 성과물이 나오겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 사업을 확장할 수 있겠다.
75년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
87년생 : 어려운 순간을 맞이할 수 있겠다.
99년생 : 생각대로 밀고 나가면 결과가 좋겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 어렵던 문제가 풀려나가겠다.
76년생 : 생각한 대로 일이 성공하겠다.
88년생 : 다시 사랑할 운명이겠다.
00년생 : 다시 그 사람과 사랑을 하겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 꼬인 일이 풀려나가겠다.
77년생 : 일이 꼬일 수 있겠다.
89년생 : 기분 좋은 일이 생긴다.
01년생 : 화합의 장이 열린다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 꽉 막힌 것이 풀린다.
78년생 : 발맞추어 걷는 것이 중요하겠다.
90년생 : 문제가 해결되겠다.
02년생 : 잊어야 할 것은 잊어야 성공할 수 있겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 새로운 사업을 하면 성공하겠다.
79년생 : 지금부터 다시 준비하는 것이 최상이겠다.
91년생 : 뜻이 있는 곳에 길이 있겠다.
03년생 : 이름이 불러야 상대방이 답을 하겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 밀고 나가는 것만이 정답이겠다.
80년생 : 처음부터 다시 준비해야 하겠다.
92년생 : 철이 지난 사랑하는 사람을 만난다.
04년생 : 철부지 마음을 버려야 하겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 없던 일로 했던 것이 다시 문제가 될 수 있겠다.
81년생 : 긍정적으로 바라보는 것이 좋겠다.
93년생 : 멀리 보고 천천히 가는 것이 좋겠다.
05년생 : 부질없는 일에 매달리면 낭패를 당하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 자신만을 믿고 하는 것이 좋겠다.
82년생 : 우공이산 정신이 필요하겠다.
94년생 : 원했던 것을 얻을 수 있겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 자신을 믿는 것이 중요하다.
83년생 : 반가운 손님이 찾아오겠다.
95년생 : 새로운 인연을 만나겠다.