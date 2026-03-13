고용노동 AI 대전환 속도…산재 예측부터 수사 지원까지 지원

노동부, 13일 인공지능 전환 세미나 개최

임금체불 예측 AI 모델 개발도 본격 착수

공무원 대상 AI 코딩 에이전트 지원 확대

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부가 인공지능(AI)을 행정 전반에 도입하면서 산업재해 예측, 임금체불 대응, 행정 효율화 등 다양한 부문의 인공지능 전환(AX)에 속도를 내고 있다. 노동부는 AX 세미나를 열고 산재 예측 AI 모델을 처음으로 공개했다. 현장에서는 일선 공무원이 직접 개발한 AI 도구를 소개하기도 했다.

고용노동부는 13일 서울 중구 온드림소사이어티에서 '우리 노동부 AX 세미나'를 열었다고 밝혔다.

노동부 노동행정인공지능혁신과는 세미나에서 산재 예측 AI 초기 모델을 공개했다. 이 모델은 사업장 300만곳의 산업재해와 감독 이력 데이터를 학습했고, 사고 확률이 높은 상위 0.6% 위험 사업장을 선별한다.

사진 기반 산재 위험요소 점검 결과 [자료=고용노동부] 2026.03.12 sheep@newspim.com

해당 AI 모델이 산재 중점 관리 사업장을 선별하는 방식은 사람이 정하는 것보다 예측 성능을 52% 향상시킬 수 있는 것으로 나타났다. 2024년 12월 데이터 기준 사업장 300만곳 가운데 감독 대상 사업장 1만9000곳을 선별할 때, 사람이 고른 사업장에서는 2025년 근로손실일수는 193만일이었으나 AI 선별 사업장에서는 294만일이 발생했다.

노동부는 산재 예측 AI 모델의 실무 적용 가능성을 검토하고 예측 성능을 더 높일 예정이다. 임금체불 위험 사업장을 먼저 가려내는 AI 모델 개발에도 나선다. 현장의 우수 개발 사례가 전국에 확산되도록 공무원 대상 AI 코딩 에이전트 지원 및 교육도 확대한다.

강준 부산지방고용노동청 노동감독관이 개발한 사운드 라이터 사용 화면 [자료=고용노동부] 2026.03.12 sheep@newspim.com

공무원이 직접 개발한 AI 도구도 소개됐다. 부산청에서 근무하는 강민 노동감독관은 수사 과정의 효율을 높이기 위해 '사운드 라이터'를 개발했다. 방대한 통화 녹음 파일을 문자로 변환하는 도구다.

서울서부고용센터의 한이송 주무관은 구직자 이력과 직무 역량을 바탕으로 서류 작성을 지원하는 AI 자기소개서 생성기를 만들었다. 구직자가 수십 개 기업에 자기소개서를 내도록 도와야 하는 직업상담 업무를 돕기 위해서다.

김영훈 노동부 장관은 이날 일상적인 언어로 AI를 사용해 프로그래밍을 하는 '바이브 코딩'을 시연했다. 그는 영세사업장을 위한 일터 안전 점검 웹사이트를 제작하고, "'AI로 우리 업무를 바꿀 수 있다'는 가능성을 여러분과 함께 확인하고 싶다"고 말했다.

김 장관은 "모든 직원이 능수능란하게 AI를 활용해 임금체불 사건을 최대한 빨리 해결해드리고, 산재 취약 사업장에는 족집게처럼 컨설팅과 예산을 지원할 수 있도록 우리 노동부의 AI 전환에 박차를 가하겠다"고 밝혔다.

한이송 서울서부고용센터 주무관이 개발한 AI 자기소개서 생성기 사용 화면 [자료=고용노동부] 2026.03.12 sheep@newspim.com

sheep@newspim.com