AI로 '숏픽' 콘텐츠도 뚝딱...GS리테일, 스타트업과 AX 혁신 가속화

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 =GS리테일이 유망 스타트업과의 시너지를 창출하며 유통 사업의 AX(인공지능 전환) 혁신을 가속화한다.
GS리테일은 오픈 이노베이션(개방형 혁신) 프로그램 '더 지에스 챌린지 퓨처 리테일(이하 '퓨처 리테일') 3기 성과 공유회'를 진행했다고 19일 밝혔다.
퓨처 리테일은 GS리테일이 서울창조경제혁신센터와 손잡고 진행한 스타트업 발굴·육성 사업이다. 3기 퓨처 리테일에는 ▲크랩스 ▲리콘랩스 ▲드랩 ▲데이터라이즈 ▲제트 AI ▲팀리미티드 ▲오믈렛 등 7개 스타트업이 최종 선발됐으며, 각 회사가 보유한 AI 등 특화 기술을 GS리테일의 각 사업에 적용하는 PoC(Proof of Concept, 사업 실증) 검증 등이 추진됐다.
강남구 역삼동 GS타워(GS리테일 본사)에서 지난 12일 열린 '성과 공유회'에는 허서홍 GS리테일 대표이사를 비롯한 GS리테일 임직원들과 7개 스타트업이 참석했다.
이날 7개 스타트업을 중심으로 지난 4개월 간 진행한 협업 시너지에 대한 성과 공유가 진행됐으며, GS25와 '오믈렛'이 추진한 AI 수요 예측 기반 발주 최적화, GS샵과 크랩스가 추진한 AI '숏픽' 콘텐츠 제작 등 다양한 실증 성과가 큰 주목을 받은 것으로 알려졌다.
GS리테일은 '오믈렛'과 추진한 AI 기반 발주 최적화 협업을 확대 적용하는 등 이번 성과를 기반으로 7개 스타트업과의 다양한 AX 협업을 본격적으로 추진한다는 계획이다.
또한 매년 뜨거운 관심을 끌고 있는 '더 지에스 챌린지 퓨처 리테일 4기' 준비 작업에도 이미 돌입했으며, 오는 상반기 중 새로운 스타트업 모집을 진행한다는 방침이다.
한편, GS리테일은 스타트업의 성장과 GS리테일의 AX 혁신 시너지를 도모하기 위한 전략의 일환으로 지난 2023년부터 '더 지에스 챌린지 퓨처 리테일'을 개최해 오고 있다. 선발된 스타트업에게는 각각 1000만원의 사업 실증 자금과 GS리테일 사업 인프라를 통한 협업 기회, 전문 인력의 1대 1 멘토링 기회 등이 제공된다.
이성화 GS리테일 신성장부문장은 "당사가 7개 스타트업과의 다양한 시너지 창출을 추진하며 유통업계의 AX 혁신을 선도하고 있다"며 "현재 오픈이노베이션 프로그램을 필두로 한 AI와 디지털 기술을 접목한 AX 혁신을 추진하며 고객에게 차별화 기치를 제공하는데 지속 주력할 방침"이라고 말했다.
