이노진, 미토콘드리아 기반 탈모 기술 SCI 등재

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈모치료 및 피부재생 등 항노화 솔루션 개발기업 이노진은 자사가 독자 개발한 미토콘드리아 활성 기반 조성물 'Mito-activator complex'가 국제 SCI 논문인 'International Journal of Cosmetic Science' 2026년 2월호에 게재됐다고 19일 밝혔다.
회사에 따르면 이번에 논문으로 공개된 'Mito-activator complex'는 노화로 기능이 저하된 모낭 세포의 미토콘드리아 활성을 증진시켜 세포 에너지 대사를 개선하고 이를 통해 모발 성장 인자 발현을 촉진하는 기전을 기반으로 개발된 물질이다. 연구 논문(Hair growth enhancement via mitochondrial activation by Mito-activator complex)에서는 해당 복합체가 미토콘드리아 기능 회복을 통해 모발 성장 촉진에 기여할 수 있음을 과학적으로 제시했다.
미토콘드리아는 세포 내 ATP 생성의 핵심 기관으로 모낭 세포의 증식과 분화, 성장 주기 조절에 중요한 역할을 한다. 노화 및 외부 스트레스 요인에 의해 미토콘드리아 기능이 저하될 경우 모발 성장기(Anagen)가 단축되고 탈락이 증가할 수 있다는 점에 착안해 연구가 진행됐다.
특히 'Mito-activator complex'는 중소벤처기업부 국책과제 지원을 통해 개발된 조성물로 지난해 3월 특허 등록을 완료했다. 특허 등록 이후 후속 기전 연구와 데이터 축적을 거쳐 SCI급 국제학술지에 연구 결과가 등재돼 학술적 검증까지 확보하게 됐다고 회사측은 설명했다.
해당 조성물이 적용된 '볼빅 미토코리아' 라인 샴푸·앰플은 식품의약품안전처로부터 탈모 증상 완화에 도움을 주는 기능성화장품 심사를 통과했다. 인체적용시험에서는 28일 사용 후 모발 탈락수 감소, 두피 피지·붉은기 개선, 두피 탄력 증가 등 통계적으로 유의한 개선 결과가 확인됐다. 미토 앰플은 지난해 미국 시장 진출을 위한 FDA(식품의약국) 등록도 완료했다.
또한 이노진은 Mito-activator complex의 효과를 극대화하는 전용 두피케어 기기를 추가로 개발 중이다. 이 회사는 해당 기기를 통해 유효 성분의 두피 침투율을 높여 제품의 효과와 사용자 만족도를 동시에 끌어올린다는 계획이다.
이광훈 이노진 대표는 "Mito-activator complex는 모낭 세포의 에너지 대사 회복이라는 기전 중심 접근을 통해 개발된 물질로 특허 등록에 이어 국제 학술지 등재까지 완료해 과학적 근거를 확보했다"며 "향후 탈모 케어뿐 아니라 항노화·피부 재생 분야로의 기술 확장을 지속적으로 추진할 것"이라고 전했다.
