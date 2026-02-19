하나은행, 차세대 디지털 플랫폼 '프로젝트 FIRST' 본격 운영 시작

'하나원큐' 19일, '기업뱅킹 채널' 20일 야간부터 서비스 제공
[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 디지털 경쟁력을 확보하기 위한 차세대 디지털 플랫폼 구축사업 '프로젝트 FIRST'를 완료하고, 19일부터 본격적으로 운영에 나섰다고 발표했다.
이 프로젝트는 모바일, 기업 뱅킹, 상품, 마케팅 등 전반의 업무 시스템을 아우르는 차세대 디지털 플랫폼 개선 사업이다. '다시 하나답게! 손님 속으로!'라는 방향성 아래 손님 경험 강화, 디지털 플랫폼 혁신, 기반 인프라 고도화 등을 주안점으로 진행됐다.
하나은행은 이를 통해 개인과 기업 손님 모두를 만족시키는 디지털 채널과 업무 시스템을 재정비해 손님 중심 금융 서비스 제공 역량을 강화했다.
이에 따라 하나은행의 대표 모바일 앱 '하나원큐'가 이날 새롭게 출시됐다. 업데이트된 '하나원큐'는 통합 자산관리 중심의 화면 구조를 도입하고, 주요 금융 서비스의 접근성을 높였으며, 이용 동선을 간소화해 손님이 더욱 쉽게 원하는 서비스를 이용할 수 있도록 했다.
또한, 손님들은 하나원큐를 통해 훨씬 더 직관적이고 일관된 디지털 금융 경험을 할 수 있으며, 서비스 이용의 편리성과 완성도가 높아질 것으로 보인다.
기업 손님을 위한 '기업뱅킹 채널'은 20일 야간부터 새로운 서비스를 제공한다. 이에 따라 기업 손님 맞춤형 화면 구성과 편리한 내부 결재 서비스가 도입되며, 강화된 내부통제 기능으로 디지털 금융 채널 이용 경험이 개선될 예정이다.
하나은행은 이번 프로젝트를 통해 상품 처리 시스템을 고도화하고, 디지털 기반의 상품 개발 및 운영 체계도 정비했다. 손님 특성과 거래 이력을 반영한 상품 추천 기능이 구현됐고, 상품 가입 프로세스 또한 간소화되었다. 사용자 중심의 마케팅 플랫폼을 구축해 비대면 채널 경쟁력을 강화하는 데 주력했다.
하나은행 디지털전략사업부의 관계자는 "이번 '프로젝트 FIRST'의 완료로 변화하는 금융 환경에 대응하고, 손님들에게 더욱 편리하고 안정적인 금융 서비스를 제공하기 위한 디지털 혁신을 지속할 것"이라고 강했다.
